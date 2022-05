Vacunación contra COVID-19 en Chiapas es la causa de todos: Zoé Robledo

El director general del IMSS informó que en 20 días del Plan de Reforzamiento ya se aplicaron 500 mil dosis del biológico; de febrero a la fecha suman un millón 157 mil 189 chiapanecas y chiapanecos vacunados

Las estrategias van bien. Abrir más lugares de vacunación e ir más lejos para estar más cerca de la gente ha dado buenos resultados, aseguró

En este momento no hay mayor acto de solidaridad, de amor y hasta de patriotismo que llevar a vacunar a un adulto mayor

Chiapas supera el 31 % de población mayor de 18 años inmunizada

El trabajo coordinado entre el gobierno del estado, las Fuerzas Armadas, los servidores de la nación, las autoridades de salud federal y estatal, así como la suma de liderazgos empresariales, políticos y sociales ha permitido avanzar en el proceso de inmunización contra la COVID-19, y ha convertido el refuerzo de la vacunación en Chiapas «en la causa de todos», aseguró el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, de gira de supervisión y trabajo por la Sierra Madre de Chiapas.

El funcionario federal informó que el encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforzar la vacunación en Chiapas avanza satisfactoriamente mediante la apertura de más sedes de inmunización y la colaboración de presidentes municipales y representantes populares que suman fuerzas para fortalecer la convocatoria.

«Abrir más lugares de vacunación, ir más lejos para estar más cerca de la gente, se están cumpliendo los objetivos», comentó en gira de trabajo y supervisión por los centros de vacunación ubicados en la Sierra Madre de Chiapas, como en el municipio de Siltepec, o en el Ejido Benito Juárez, de Motozintla, una de las regiones de más difícil acceso y con mayor dispersión poblacional en el estado.

Abundó que hacer un trabajo previo y comunitario, como lo ha hecho el IMSS-BIENESTAR desde hace 42 años, ha sido fundamental para integrar la Acción Comunitaria -con promotores de la salud, con voluntarios rurales y Comités de Salud- a la Brigada Correcaminos, que en Chiapas encabeza el doctor Enrique Ureña Bogarín, titular del IMSS en el estado. Se informa mejor, se sensibiliza a la población y se mueve y coloca más rápido la vacuna.

El director general del IMSS informó que con el Plan de Reforzamiento se tiene el registro de 500 mil dosis aplicadas en los últimos 20 días, y de febrero a la fecha han sido vacunados un millón 157 mil 189 chiapanecas y chiapanecos mayores de 18 años contra el virus del SARS-CoV-2.

El encargado del plan de reforzamiento de la vacunación en Chiapas dio a conocer en conferencia de prensa desde el Hospital Rural de Motozintla que este jueves se recibió en el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez otro embarque de 120 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca, con ello suman 770 mil vacunas recibidas y la intención es «estarlas aplicando a la velocidad que se requiere. La vacuna no debe estar en los refrigeradores, no debe estar en la Red de Frío, debe estar en el sistema inmunológico de las personas, y por eso es que queremos que ese ritmo no se pierda», dijo.

Zoé Robledo expuso que se lograron aplicar 48 mil 500 vacunas en un solo día, cuando antes del 9 de julio la inmunización en promedio era de 5 mil personas en una jornada, y actualmente con el refuerzo se vacuna a 23 mil 890 ciudadanos por día.

Dijo que con el avance que se tiene hasta el momento y de seguir este ritmo se logrará que la entidad «alcance el objetivo de vacunar a la población mayor de 18 años para el mes de octubre».

El director general del Seguro Social señaló que no era del todo cierto que la población de Chiapas no se quería vacunar, y muestra de ello es que el estado ya no ocupa el último lugar en vacunación contra el COVID-19, ya que desde hace 19 días se inició un proceso para superar el nivel de inmunización que había desde febrero hasta el 8 de julio, que era del 17.7%; actualmente es del 31.35% de la población mayor de 18 años.

Reiteró el llamado a la población adulta mayor que no se han vacunado a que se acerquen a los centros de vacunación, «la edad siempre es un factor de riesgo, que en caso de contagio puede requerir hospitalización o puede evolucionar la enfermedad para su estado grave».

Zoé Robledo invitó a las personas que acudan a vacunarse que no lo hagan solos, «que lleven a los adultos mayores, si conocen a un abuelo, una abuela, una tía, un tío, los padres, cualquier vecino adulto mayor de 60 años que no se ha vacunado. En este momento no hay mayor acto de solidaridad, de amor y hasta de patriotismo que llevar a vacunar a un adulto mayor.»