Veolia contamina relleno sanitario en el ejido Emiliano Zapata

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

El Estado mexicano ha sido omiso en cumplir la resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto al basurero ubicado cerca del ejido Emiliano Zapata, en esta ciudad, pese a que hace dos años se ordenó investigar la contaminación y muertes que han ocurrido en este lugar.

Ángel Ancheyta Villafuerte, abogado defensor de los habitantes de este ejido, recordó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben cumplir con la resolución de la corte, que estableció, entre otros criterios, investigar cómo afecta el basurero y el actual relleno sanitario que maneja la empresa Veolia a los habitantes de Emiliano Zapata.

No obstante, y pese que 25 personas han muerto por cáncer gástrico, presuntamente asociado a la contaminación del agua, donde han sido encontrados restos fecales y metales pesados, la resolución 24/2019, y la medida cautelar 1498-18, no han sido acatadas, por ejemplo, por una de las autoridades que conforman el Estado mexicano, como lo es el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que hasta el momento no realiza la investigación ni el acompañamiento médicos de los pobladores enfermos.