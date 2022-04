Verifican medidas de bioseguridad en establecimientos de Tapachula

La finalidad es evitar nuevos contagios por COVID-19

Tapachula, Chiapas.- Con un llamado a la población a no confiarse ante la prevalencia de la pandemia del Covid-19, al continuar presentándose nuevos contagios y fallecimientos a causa del virus, el Ayuntamiento de Tapachula y el Distrito Sanitario VII, intensificaron los operativos de verificación de las medidas sanitarias en comercios del centro de la ciudad.

En ese sentido, el secretario de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera, detalló que este operativo es para verificar que los establecimientos cuenten con las medidas básicas como los filtros sanitarios, toma de temperatura, gel antibacterial, la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Y es que a pesar de que muchas personas ya se vacunaron y de permanecer en semáforo epidemiológico verde, los contagios continúan, por lo que se hace el llamado a los ciudadanos a no bajar la guardia y seguir con los cuidados, toda vez que “el Covid-19 no es un juego y por tanto, no debemos confiarnos”.

En los recorridos realizados por personal de la Secretaría de salud Municipal y de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS) del Distrito Sanitario II, también se invita a los transeúntes a utilizar el cubrebocas de manera permanente.

Medina Olivera reconoció el compromiso asumido por el sector empresarial que ha continuado con las medidas e indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias, pero a pesar de ello se trata de no bajar la guardia y evitar que se sigan registrando casos.

El funcionario municipal añadió que el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas; el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos y la Presidenta Municipal Sustituta, Rosa Irene Urbina Castañeda han puesto especial énfasis en esta campaña “No me confío y continúa usando cubrebocas”, así como los llamados a los tapachultecos a continuar con las medidas de bioseguridad.

Apuntó que si bien ya existen muchas personas protegidas con las vacunas, estas pueden contagiarse y afectar a otros, por lo que insistió en la necesidad de cuidarse entre todos, porque hay factores como la hipertensión, sobrepeso, diabetes, entre otros que pueden agravar el estado de salud de los enfermos de Covid-19.