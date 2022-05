WP: Software espía Pegasus

NSO Group, la empresa israelí acusada de suministrar software Pegasus, para uso de espionaje, y que fue utilizado en México durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue vinculada a la divulgación de una lista de 50 mil teléfonos celulares de activistas, periodistas, ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo, según informes difundidos este domingo, entre ellos el The Washington Post y The Guardian.

El NSO Group de Israel y su malware Pegasus han estado en los titulares al menos desde 2016, cuando investigadores lo acusaron de ayudar a espiar a un disidente en Emiratos Árabes Unidos y cuando el gobierno de México fue utilizando este software contra periodistas y políticos.

El alcance del uso de Pegasus fue informado por The Washington Post, The Guardian, Le Monde y otros medios de comunicación que colaboraron en una investigación sobre una fuga de datos. La filtración concierne a más de 50 mil números de teléfonos inteligentes que se cree que han sido identificados como pertenecientes a personas de interés por los clientes de NSO desde 2016, dijeron las publicaciones. The Washington Post señaló que la lista fue compartida con los medios de comunicación por Forbidden Stories, una organización periodística sin fines de lucro basada en París, y Amnistía Internacional. El periódico indicó que se desconoce la cantidad total de teléfonos atacados o vigilados. En la lista figuran números de periodistas de medios de todo el mundo, como la Agence France-Presse (AFP), The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, The Associated Press (AP), Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters y Voice of America, dijo The Guardian. El uso del software para hackear los teléfonos de los reporteros de Al Jazeera y de un periodista marroquí había sido informado anteriormente por Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, y Amnistía Internacional. La investigación revela que Pegasus intentó infiltrar el teléfono Android de Hanan Elatr, la que fuera una de las esposas de Khashoggi, justo seis meses antes de su asesinato por un escuadrón saudí dentro de la embajada en Turquía en 2018. No se sabe si esos intentos de espionaje tuvieron éxito. Incluye asimismo el número del periodista independiente mexicano Cecilio Pineda Brito, que luego fue asesinado en un lavado de autos en Ciudad Altamirano, Guerrero. Su teléfono nunca fue hallado y no está claro si fue pirateado.

Amnistía Internacional comunicó a su vez en junio del año pasado que las autoridades marroquíes utilizaron el malware de NSO para insertar software espía en el teléfono celular de Omar Radi, un periodista condenado por una publicación en las redes sociales. En ese momento, NSO dijo a la agencia AFP que estaba «profundamente preocupada por las acusaciones» y que estaba revisando la información.

Con la información de: Milenio