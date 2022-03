‘Yo, Fausto’, el largometraje que aborda varias “subtemáticas emocionales”

Julio Berthely (Ciudad de México, 1985) leía La trágica historia del doctor Fausto, de Christopher Marlowe, mientras preparaba el guion de su primer largometraje y decidió así “reinterpretar” el mito dentro de la historia de una familia que se desintegra, pero en especial, con enfermedades mentales.

Yo, Fausto (2019) se rodó y concluyó antes de la pandemia, y aunque apenas se estrenó a mediados de noviembre pasado, su tema aborda premonitoriamente una preocupación patente después de casi dos años de aislamiento de la población mundial a causa de covid-19: sus secuelas psicológicas.

El filme aborda la historia de Fausto (Christian Vázquez), un joven sometido a la voluntad de su padre (Carlos Aragón) y con una madre depresiva, Gilda (Arcelia Ramírez), internada en un siquiátrico por intento de suicidio, quien deja su carrera de médico en Ciudad de México y a su novia Ana (Adriana Llabrés) para irse a Barcelona a estudiar fotografía, donde conoce a Carmen (Amparo Barcia), con quien procrea una hija y debe regresar al “averno” que es México a casarse y trabajar con su padre.

Berthely asegura que decidió incorporar como alegoría en su película el mito fáustico —el hombre que vende su alma a Mefistófeles a cambio de sabiduría y placeres— al encontrar similitudes, en cuanto a motivaciones, con la forma en que, por coincidencia, estaba contando su historia en el guion.

Su elenco final también “fue cosa del destino”, porque después de un casting con por lo menos 250 aspirantes a Fausto, el actor elegido ya no pudo trabajar por un tema de agenda, por lo que él optó por ver películas mexicanas con actores que tuvieran el rango de edad y características de su protagonista, y así se enfocó a Christian Vázquez, actor de otra exitosa opera prima, Leona (2018), de Isaac Cherem.

En el filme, Ana, la novia abandonada por Fausto, sostiene que “los lugares influyen en las decisiones importantes” que uno toma en la vida. Berthely justifica así el viaje-huída hacia Barcelona.

“Yo necesitaba que Fausto tuviera este ímpetu de querer alejarse de todo, él tenía la necesidad de huir de su vida en México, y entre más lejos mejor. Pero, también tenía que cumplir esta otra agenda: no solo huir sino buscar un sueño. Y, como está planteado que él quiere ser fotógrafo y una ciudad donde pueda desarrollarse artísticamente, donde no halle limitaciones artísticas como en otras ciudades, escoge Barcelona, que por eso se convierte en un lugar muy importante, porque representa el lugar donde él busca encontrar su felicidad y el lugar que lo escupe y lo regresa al averno, por así decirlo”.

Para Amparo Barcia, quien ya había trabajado en el cortometraje Por piedad, Alejandra (2015) con Berthely, la violencia física y psicológica que sufren en Yo, Fausto las mujeres, en especial su personaje de Carmen, también está relacionada con otros mitos, los de la tragedia griega clásica.

“Ella no entiende lo que le pasa a Fausto, por qué cada vez es más violento, más agresivo; ella le habla y él no escucha, cada vez es más extraño. Toda esa impotencia de ver que todo lo que ella va a hacer para mejorar esa situación o creer que la mejora, a él le desata cada vez más rabia y frustración. Son dos personajes que están en esa lucha cada vez”, dice en entrevista la también actriz de la serie Luis Miguel.

Para ella, el principal reto de su personaje fue transmitir muchas emociones, sin caer en el melodrama.

“Mi personaje no consigue penetrar ni permear en el alma de Fausto, que se supone que es tu confidente, tu amigo, tu amante, en quien confías, la persona que está a tu lado. No puede acercarse como ella quiere, todo lo que ella tiene en su cabeza sobre qué quiere hacer no se plasma. Ella también está muy frustrada, se siente como que todo le sale mal. Cuando a uno le pasa eso tiene esa rabia por dentro. Es un reto actoral porque son muchísimas emociones por transmitir, y Julio nos insistió mucho en que no quería melodramatismo, sino emociones auténticas”, explica Barcia, que encarna la tragedia.