5 beneficios de rentar un generador de luz en Hemoeco

Cuando tienes la necesidad de contar con una planta de luz para abastecer de energía a tu negocio, obra o evento, piensas lo costoso que puede ser adquirir una.

Pero si la vas a necesitar por corto tiempo o incluso por un largo periodo y quieres ahorrarte un buen dinero, lo mejor es rentarla.

La alquiladora de maquinaria que te garantiza un generador en excelentes condiciones y listo para arrancar, además de calidad a prueba de inspecciones, es Hemoeco. Conoce más sobre lo que obtendrás ahora que te decidas contratar el servicio de alquiler con ellos.

Hemoeco es la arrendadora que es sincera en sus compromisos contigo

Hay infinidad de actividades que solo se pueden realizar si se tiene energía eléctrica, ya sea en el hogar, en un evento, en una unidad habitacional, en un hospital o en una construcción. Más cuando se trata de lugares remotos donde no se tiene fácil acceso a este recurso.

Es en el momento en que la energía falla, que será un hecho, recurrirás a la renta de generadores de luz. Como las emergencias siempre ocurren sin que lo puedas imaginar, es muy frecuente que los proveedores de maquinaria se aprovechen y de alguna forma hagan su agosto con tu necesidad.

Para no ser parte de eso, en Hemoeco te hablan claro desde el primer contacto. Así que no esperes que te prometan cosas que no pueden cumplirte o que inflen los costos y te orillen a tomar decisiones que no deseas.

Marcas de prestigio y variedad de modelos

Elige entre las mejores marcas como Himoinsa, que es reconocida internacionalmente y como muchos otros fabricantes, ha confiado en Hemoeco para representarla. Encuentra los generadores que mejor se adapten a las instalaciones que necesites dotar de energía, todos con:

? Calidad validada por la ISO 9001 vigente.

? Motor de diesel o portátiles de gasolina.

? Potencias de 155 kVA, 45 kVA, 100 kVA o 500 kVA.

Recomendamos que te informes sobre cuál es su funcionamiento para que familiarices con ella y puedas identificar problemas cuando ya la tengas trabajando a tu lado.

Funciones adicionales que vale la pena considerar

La garantía que ofrece Hemoeco, es entregarte un equipo de gran rendimiento, en óptimas condiciones de funcionamiento.

? Sus generadores cuentan con un sistema de seguridad que causa el apagado automático en caso de calentamiento.

? También tienen una pantalla donde verás si hay problemas de marcha.

? Están debidamente protegidos contra filtraciones de agua y contaminantes.

? Son insonorizados, ideales para espacios donde el ruido puede afectar, como en las casas, hospitales y clínicas de salud.

? Desde su panel de control puedes programar y configurar su funcionamiento fácilmente.

Obviamente entre mejor sea el manejo de esta herramienta, más tiempo de vida útil y menos complicaciones en su uso o habrá. En Hemoeco obtendrás la orientación para usar la planta eléctrica.

Atención técnica personalizada

Puedes decir que todas las empresas que rentan equipos tienen un personal que te atiende y resuelve tus dudas, pero solo con Hemoeco tendrás del otro lado del teléfono a una persona con sentido de urgencia y conocimientos especializados que te resolverá y entenderá perfecto.

Si tienes dudas sobre qué equipo rentar, les pides asesoría para que con base en la potencia que requieras, te sugieran uno que cumpla con lo que pides, siempre de forma objetiva.

Cobertura en todo el país

Cuentan con puntos en la CDMX, Guadalajara, Tijuana, Mexicali y Cancún. Desde estas sucursales ubicadas estratégicamente, llegan a todo México. Así que no importa dónde te encuentres, ellos llegan.

Como ves, contratar con ellos hará que te sientas seguro(a) de que tu dinero fue bien invertido, tanto por la atención que recibirás, como por la calidad de las herramientas que te ofrecen. Recuerda: cuando te falte la luz, ¡búscala con Hemoeco!