A menor edad o mayor juventud

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La OMS, a través de Tedros Adhanom Ghebreyesus, refiere: “No se equivoquen, ómicron está provocando hospitalizaciones y muertes, incluso los casos menos graves están inundando los establecimientos de salud”. Es indispensable que revisemos nuestra circulación periférica: avisa los daños, manchas, insensibilidad u hormigueos, entumecimiento, para evitar trombosis que provocarán amputaciones y muertes.

Los niños adolecen de socialización y salud mental por el aislamiento -según JAMA Pediatrics-, examinó 36 estudios realizados entre febrero y julio de 2020 en 11 países. Los autores encontraron “Consistencia en los hallazgos entre los estudios… documentando una peor salud mental y bienestar”. Las secuelas que te queden, dependen del grado que sea: reparable o irreparable.

La vida se ve acortada acorde al daño. Sabemos que una persona de más de 85 años, durante el invierno resistirá al daño si es la primera infección; pero con cada reinfección con cualquier virus y sus bacterias añadidas, a los tres días se reduce la posibilidad de sobrevida.

Recuerda: las vacunas están diseñadas para que para la mayoría de la gente -no en la totalidad- se atenúe la agresividad de la enfermedad.

Me refiere sobrino de 39 años, que ha cursado con fiebre dolor y malestar posterior a la vacuna Cansino y Moderna. Solo compartimos un 25% de material genético. Curiosamente, con 26 años más de edad. No he presentado ninguna de estas molestias. Indudablemente, mi sistema inmunológico se ha transformado a consecuencia de haber padecido sarampión, varicela y polio.

Sufro las consecuencias de la dieta e inactividad, de manera leve a moderada.

No viviré más, sino en mejores condiciones a que me descuidara e ingiriera dieta chatarra. Ciertamente, en cualquier momento pueden manifestarse las consecuencias del tipo de vida en mis vasos sanguíneos: trombosis o necrosis.

Monitoreando desde principio de la vacunación, a los mayores nos ha dado menos molestias que a los jóvenes.

Levantan restricciones Reino Unido, Dinamarca y Noruega. Francia para febrero. Curiosamente, se preparan para luchar en Ucrania. América y el mundo ‘para los americanos’ (léase Estados Unidos). El estadounidense insiste que la energía mexicana, concesionada desde 2013, siga así. País que no ve por sus recursos, los regala.

Es una contradicción con el oro y la plata que hay en México: se debería tener la mayor reserva mundial y en consecuencia, solvencia. Siempre y cuando se produjera granos y vegetales básicos y se evadiera el consumismo.