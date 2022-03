Abramóvic: el performance es experimentar

El Universal

La serbia Marina Abramóvic es la artista del performance por excelencia, pero ella se define como “una guerrera con armadura dispuesta a ocupar nuevos territorios” y dice que buscará “los límites del cuerpo y la mente” hasta el final. Así lo dijo tras conocer que fue ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021.

“En la vida de una artista es muy difícil la cantidad de sacrificios que hay que hacer por una carrera. Tengo 74 años, he pasado más de 50 trabajando sobre el terreno y eso no es fácil. El arte del performance es un territorio muy complicado. No es pintar ni hacer esculturas. Es experimentar”, comentó celebra la artista.

Marina ha usado su propio cuerpo como obra y pasó de darse latigazos hasta sangrar o tallarse un pentagrama en el abdomen.

“Toda mi vida he estado luchando para poner el performance en el arte convencional porque al principio todo el mundo ridiculizaba esta forma de arte. No se lo tomaban en serio. Pero hoy puedo ver que hemos sido aceptados en el arte convencional. Creo que la performance es una forma inmaterial de arte y muy difícil, tiene una capacidad increíble de cambiar al observador, de transformarlo”, afirma.