Agotamiento y llegada abrupta

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cuando la desesperanza anidaba el ánimo el jueves 11, arribaron más de 22,000 vacunas. “El miércoles, la población secuestró al personal que vacunaba en Caña Hueca por falta de biológicos”. ¿Acaso es divertido o es pavoroso? Saber las reacciones de quien observa no escribe, utiliza la información sin cumplir con su trabajo. La promesa de cambio se vio mermada por los cercanos.

Se continuará vacunando hoy y mañana.

Aún en Estados Unidos de Norteamérica, donde poseen doble cantidad de vacunas para su población, ¡solo el 65% de mayores de 60 años ha acudido a vacunarse las dos dosis!

Son justas las reacciones de los que acudieron. En declaraciones radiofónicas de funcionarios de salud, dijeron: “Ninguna persona de la tercera edad se quedará sin vacunar en estos diez centros”. ¡Para qué hacer esperar a los que llegaron a las 5:00 am a Joyyo Mayu, si no había biológico suficiente! “Llegué con mi madre de 80 años, no alcanzó”. “Llegué sin ficha con mi esposo a las 3:00 pm en silla de ruedas”. ¡Tienen razón!

La conjunción de ideas es interesante. La demanda superó la oferta, en otros sitios del estado fueron más los que no desearon vacunarse.

Hubo 1,800 vacunas en Caña Hueca y 800 en el Tecnológico, en total 2,600. Llegaron 4,000 solicitantes a diversas horas. ¿Es posible poder predecir cuántos adultos mayores viven en Tuxtla y en lugares conurbados?

¡Como sea! Lo que se debió decir es que únicamente había 1800 vacunas.

Falló el informar el número de dosis.

Es óptimo que no sobren dosis.

¡Es doloroso que haya acaecido!

Aquí aplica el adagio ‘no lo dejes para el final’.

Si el biológico no se usa, checar vigencia y viabilidad y reubicar.

Nunca tirar, ya que puede ser una estratagema de desvío.

Di siempre la cantidad de biológico que podrás aplicar.

¡De última hora llegaron más de 22,000 vacunas y se abren los mismos puntos de vacunación a partir de hoy, viernes.

Recordar: el mexicano -y en particular el chiapaneco- es especialista en carencia de planeación.

Se debe evitar acudir a última hora, sin compadecerlos para utilizarlos, menos victimizarlos.