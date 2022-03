Alergia, sí o no

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A cada ser humano le compete prolongar la existencia al evitar su autodestrucción.

¡Existe respuesta alérgica a las vacunas! Como también a los medicamentos, sean de patente a naturales; no bien usados, son dañinos para la salud. Las dosis inadecuadas, pueden ser mortales.

Francisco Moreno, Internista Infectólogo del Centro Médico privado ABC, comparte que todas las enfermedades son factores de riesgo. Interesante. No es tan importante limpiar los objetos. Que solo utilizar cubrebocas. ¿Tú lo harías? Continuar higienizando ropa, calzado, compras, lavando alimentos y todos los objetos de uso personal, reduce el riesgo de enfermedades gastrointestinales y aumenta la higiene.

El grado de contagio y muertes por covid, demuestra la falta de aprendizaje. Se olvida a Ignaz Semmelweis, creador de la antisepsia en 1846: en los partos atendidos en hospitales, las parturientas fallecían de sepsis puerperal, hecho que disminuyó las muertes maternas por actividades obstétricas contaminadas.

Continúa el especialista, el cubrebocas se sigue usando para evitar propagar aun en los vacunados. Después de un tiempo se dejará de usar. No especifica cuánto. Zaitseva especifica que no se debe usar cuando manejes y vayas solo o en espacios abiertos donde no estés en contacto con otros seres humanos.

Refiere que las vacuna europeas y norteamericana, se puede aplicar en enfermos autoinmunes.

Matizaremos con lo referido por Galina Petrovna Zaitseva, inmunóloga rusa de 65 años, investigadora en México de la Universidad de Guadalajara (es la pública). Es necesario; sus puntos de vista son opuestos y ambos poseen bases teóricas previas.

¿Será acaso adecuado explicarlo al ser humano, aunque carece de autopreservación? ¡Sí! Hay que crearla. ¡Se logra a través del conocimiento! Con respecto a la vacuna: ¿estamos o no estamos en fase 3? ¡Estamos en fase 3, la de prueba con seres humanos! Sí lo estamos, lo reconozcamos o no. Somos objetos de experimentación. La Dra. Zaitseva lo reconoce, Moreno evade mencionarlo.

Transcurrirá tiempo parta hacer una vacuna que incluye a todas. O tal vez por motivos comerciales nunca se logre fabricar.

Prolongar un poco la vida con la vacuna o fenecer. Al prolongarla, posees la posibilidad de desarrollar autoinmunidad.