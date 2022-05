Ángela Aguilar anuncia concierto en solitario

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Vía zoom desde Miami, FL (EUA), la joven y talentosa Ángela Aguilar anunció lo que llama “un sueño hecho realidad”: su primera gira en solitario en territorio mexicano (en EUA ya ha tenido dos), que iniciará con el Concierto a realizarse en la Arena Ciudad de México el 21 de agosto próximo.

Con una soltura sorprendente a sus 17 años de edad, respondió a todos los cuestionamientos de los diferentes medios, con absoluta seguridad y su simpatía y sencillez características.

Señaló que es una nueva etapa en su carrera, pero continuará con los espectáculos familiares de Los Aguilar, por lo que esto no significa que se separe artísticamente de su famosa familia.

Asimismo, anticipó que en su Concierto en solitario no solo interpretará música mexicana, que es donde más cómoda se siente, pero abordará otros géneros, ya que a lo largo de su carrera ha hecho rock, big band, jazz, pop, acústico: “He hecho de todo, pero por ahora, la forma en que conecto con mis fans, con las nuevas generaciones, es conectando conmigo, que es con el mariachi”.

Lo que más le emociona, dijo, es “volver a sentir la energía del público… que te estén grabando, aplaudiendo, bailando contigo… todo eso ayuda, impulsa”.

A la pregunta: ¿Te sientes lista para un reto de este tamaño?, contestó: “Yo siento que nací lista para hacer todo lo relacionado a mi carrera”, y con una risa divertida y transparente, dijo: “Me quieren por honesta, así que voy a ser honesta: nunca me he sentido más en casa, que en un escenario”.

Se dijo consciente de que es un gran reto y que nunca ha hecho algo tan grande sola, pero que su padre la ha preparado toda la vida, desde antes que saliera por primera vez a un escenario a los 3 años de edad: “Cada momento que he vivido, cada lección que he aprendido, cada canción que he cantado, me ha llevado a este momento”.

Enfatizó que está muy chica, pero ha vivido mucho, ya que el próximo año cumplirá 10 años de carrera y la Arena Ciudad de México es “algo monumental” en su vida. “La vida es un mar y ser un Aguilar es mi salvavidas”.

Respecto a hacer un show en medio de la pandemia, Ángela Aguilar dijo que ama a sus fans, a la gente que la apoya y nunca pondría en peligro a quienes ama, “pero la vida no puede parar, la música no puede parar”, y añadió que el concierto contará con todas las medidas sanitarias que garanticen la seguridad de quienes asistan: “y quiero impulsar a ‘mis angelitos’ (así llama a sus fans) que cuando tengan la oportunidad de irse a vacunar, por favor háganlo, para que los conciertos nunca paren otra vez”.

Finalmente, dedicó el concierto a quienes ya no están, a sus familias “todo mundo perdimos a alguien en esta pandemia, esto va para ellos, pero también para nosotros, por este tiempo vivido, por las lecciones que hemos aprendido, por la desesperación que hemos superado: para celebrar la vida, para seguir viviendo… A todos mis ‘angelitos’ de la Ciudad de México y los alrededores, están súper invitados: este 21 de agosto para ver mi primer concierto en solitario, ahí nos vemos, los quiero mucho”.