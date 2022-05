Ángela reprocha malas palabras

Agencia México / Diario de Chiapas

Ángela Aguilar externó su descontento con Karol G después de la presentación que realizó la colombiana durante su participación en los Premios Juventud.

Luego de que Noelia explotara contra la intérprete de “Bichota” por no respetar la música vernácula, la hija de Pepe Aguilar reprochó un detalle de su colega durante su show en la gala celebrada la semana pasada en Miami.

“No me pareció, me pareció que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, no me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero lo demás me encantó”, dijo Ángela durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Por otra parte, la artista de 17 años defendió sus gustos y minimizó las críticas que recibió por el atuendo que eligió para la mencionada premiación.

“Yo me siento contenta con lo que yo escojo, así que a mí me encantó”, destacó.

De la misma manera, la integrante de la Dinastía Aguilar desestimó ser señalada como “la nueva Chilindrina” y negando que esta comparación le hubiera ofendido dijo: “Para nada, está super padre”.

Finalmente, Ángela aseguró ser sumamente cuidadosa con el equipo que la viste. “La verdad todo me gusta ponerme, siempre conservándome y me van enseñando demasiado”.