Así reaccionó Enrique Guzmán al escuchar las preguntas sobre Frida Sofía

Enrique Guzmán reapareció en la conferencia de prensa de la obra Jesucristo Superestrella, momento en que los reporteros lo cuestionaron por su nieta Frida Sofía, luego de que la hija de Alejandra Guzmán lo denunciara por abuso sexual.

Visiblemente molesto ante las preguntas de la prensa sobre su consanguínea, el rockero comentó alzando la voz: “De mi parte, de mi parte… no tengo nada que decir”.

Mientras el periodista le mencionaba el difícil momento que atraviesa la joven tras la muerte de su media hermana, el intérprete de “Payasito” añadió:

“Ya te dije de momento, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, está a lo mejor está ocupada ahora, supongo, ahora que tiene problemas, vamos a hablar de Jesucristo que supongo a eso venimos”.

Cabe mencionar que tras el deceso de la hija de Pablo Moctezuma, Frida solo ha publicado algunos pensamientos en sus historias de Instagram, destacando en el que hace mención con respecto a terminar con algunos lazos familiares.

“Estás rompiendo maldiciones generacionales. Es por eso que las cosas no te resultan tan fáciles, Usted es quien su linaje ha estado esperando”, dice el texto.