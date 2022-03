¡Buenos días, sobrevivientes!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Hermana, hermano, a todos los que han sobrevivido al Covid y los que nos infectaremos.

Deseo y espero te encuentres mejor con el Covid-19.

Recuerda tomar:

Colchicina

Vitamina D

Aceite de krill

Aceite de pescado Omega 3

Linaza

Tienes que tomarlos de por vida.

Si eres prediabético: metformina, una por la noche.

Disminuir carbohidratos en todas sus formas: papas arroz, trigo, etc.

Ateroesclerosis: tomar alga espirulina orgánica 4g al día, evitar tomar estatinas que te producen necrosis muscular esquelética.

Hacer ejercicio, para no quedar con daño articular, artrosis.

Evitar fumar y tomar bebidas alcohólicas.

El tabaco destruye pulmones: produce neoplasia pulmonar, y el alcohol destruye neuronas.

Baja de peso, porque el Covid 19 te da un 60% de probabilidades que la siguiente vez que te enfermes, tengas un daño irreversible e inviable.

La palabra es: probabilidad de morir.

-“En concreto ¿qué me quieres decir: que si te cuidas morirás y si no como todo lo que dices, moriré?”.

¿Se muere feliz amputado de las piernas, con cirrosis por hígado graso -iniciado por alcohol- con cáncer pulmonar por tabaco?

Este mensaje lo hago extensivo a todos los seres humanos, afectuosamente y con empatía para todos ustedes y para el humanismo.

Recuerda: las vacunas de Astrazeneca que han vendido a Latinoamérica y Canadá, se dice que poseen defectos de producción de fábrica, que nos venden excedentes que no utilizarán para su gente.

¿Acaso no has comprendido que solamente sirves para consumir desechos, que a los países productores no les sirven o les dañan?

Por lo cual, quien se vacune con esas vacunas, no es a consecuencia de la vacuna como dicen que te dan la enfermedad, sino porque la vacuna no les va a servir de nada y únicamente al acudir al centro de vacunación se exponen al virus. Al vacuna Pfizer, aun no la autorizan en EUA para menores de edad.

Continúo reconociendo a los médicos fallecidos a consecuencia del Covid.