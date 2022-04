Carmen Muñoz, furiosa con periodista que reveló su sueldo

Agencia México

Diario de Chiapas

Carmen Muñoz decidió poner fin a los rumores con relación al sueldo que tendrá al formar parte de las filas de Televisa, luego de que el periodista Michelle Rubalcava compartiera en su canal de YouTube que la conductora recibiría aproximadamente 800 mil pesos anuales (casi 40 mil dólares).

La presentadora negó tajantemente esta información y se dijo molesta por esta noticia, pues considera que la ponen en riesgo, al igual que a su familia, por mencionar dicha cantidad.

“Yo creo que fue una imprudencia de la persona que publicó eso, porque no se vale exponernos de esa manera, y a parte que es una mentira, entonces nada más por escribir una nota, creo que no es el recurso a tomar, y que piensen un poquito en nuestras familias, en nosotros, y sobre todo en esa exposición que están haciendo, porque la seguridad de todos es lo principal, de mi familia y de mi”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Carmen negó haber sentido cualquier tipo de nervios durante su participación como conductora invitada en el matutino de Televisa, tras 16 años de ausencia de la televisora de San Ángel.

“Me sentí muy bien, imagínate que no me iba a sentir bien con ese recibimiento y con ese apapacho, entonces yo sé que hay muchas cosas que se dicen alrededor, pero la realidad es la que están escuchando de viva voz, yo me sentí muy bien, porque me recibieron increíblemente desde que pisé la puerta del foro 16, la productora, las conductoras, los conductores”, detalló.