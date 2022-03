Charly Zúñiga: “Tomo y Tomo”

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El pasado viernes 20 de agosto, a escasas horas de su estreno, Charly Zúñiga presentó en el segmento Arte y Show del noticiero Chiapas a Diario, el tema Tomo y Tomo, grabado con tradicional banda sinaloense.

Desde Matamoros, Tamaulipas, el finalista de La Academia sostuvo con este servidor una amena charla vía zoom, donde comentó el lanzamiento en todas las plataformas digitales, así como el video que le acompaña, mismo que ya pueden disfrutar entrando a https://www.youtube.com/watch?v=IiTU-5TlsW4

“A veces, al propio ser humano le gusta estar triste, hundirse en su miseria, esta rolita es para eso: para sacarse esa espinita que tienes ahí clavada en el corazón”, dijo respecto a este tema de desamor, que sin duda será de las canciones favoritas de quienes sufren el dolor de un rompimiento.

También compartió la experiencia de haber cantado junto a Lupillo Rivera en el escenario de La Academia y lo mucho que lo marcó ese momento: “Fue increíble, siendo el señorón que es… ya eran las finales, el último concierto y no nos dijeron con quién íbamos a compartir escenario… cuando me dijeron ‘vas a cantar con Lupillo Rivera’, fue un gustazo… me siento bendecido, muy agradecido que mi carrera haya arrancado en un escenario como La Academia y con una personalidad como Lupillo Rivera: un honor hacer eso”.

Sobre sus redes, dijo: “A toda la gente del Diario de Chiapas, por favor, estamos parejos en todas partes: Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, como charlyzuñigamx”.

Le invitamos, apreciable público lector, a ver la entrevista completa en https://fb.watch/7vJmv6iQ6p/ y buscar ya, el tema Tomo y Tomo, en todas las plataformas digitales.

Mi gratitud a Charly Zúñiga por su fina atención, así como a Alejandra Díaz Lozano, de Prensa TV Azteca, por su valioso apoyo para la realización de este enlace.

Y no lo olviden: Me despido por ahora… ¡pero amenazo con volver!