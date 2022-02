Comparte concierto desde las azoteas

La Jornada

El espectacular concierto de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Dresde en las azoteas de los edificios del barrio de Prohlis, titulado Cielo sobre Prohlis, puede ahora ser visto y escuchado en línea, anunció la formación cultural. Además, el canal de televisión Sachsen Fernsehen produjo, en colaboración con la campaña So geht sächsisch (Así funciona Sajonia), un documental, Behind the Scenes (Entre bastidores), sobre el surgimiento y el desarrollo del proyecto, según informó Markus Rindt, director artístico de la orquesta. El concierto causó sensación en septiembre de 2020. Dieciséis trompas alpinas, nueve trompetas, cuatro tubas y cuatro tambores chinos se habían posicionado en lo alto de los edificios y del aparcamiento de un centro comercial de Prohlis y llenaron de música el barrio.

Los músicos, ubicados a alturas vertiginosas, habían sido asegurados con arneses por escaladores de trabajo vertical. El público podía escuchar desde el aparcamiento o pasear por las calles durante el concierto, que comenzó con el tema olímpico escrito por el estadunidense John Williams.