Convocan a participar en Voces Juveniles

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La página del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta-Chiapas), convoca a participar en el primer concurso Voces Juveniles, inspiradas en las obras de Rosario Castellanos.

El concurso busca reconocer a los talentos jóvenes del estado, teniendo como inspiración las obras de la escritora. Se invita a participar a quienes tengan entre 11 y 19 años. De tal forma, podrán postularse en las siguientes categorías: de 11 a 14, en categoría infantil, y de 15 a 19 en categoría juvenil.

Podrán concursar en los géneros de poesía y ensayo con textos inéditos, originales, que hablen sobre la libertad, la relevancia del rol de la mujer, equidad de género, importancia de los pueblos originarios y justicia social; escritos en español o en una lengua originaria.

Este concurso se lleva a cabo mediante el Congreso del Estado, a través de la comisión de postulación de la Medalla Rosario Castellanos, la mesa directiva y la junta de coordinación política, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Coneculta-Chiapas.

Entre los lineamientos que propone se encuentra la no participación de trabajos que tengan compromisos de publicación, que hayan sido presentados simultáneamente en otros certámenes, que no estén orientados a las temáticas de la presente convocatoria o que su inspiración no corresponda a causa de Castellanos.

Será el 26 de febrero a las 16:00 horas la fecha límite para que envíen las obras en archivo Word al correo electrónico medalla.rc.@congresochiapas.gob.mx El documento estará sujeto a las siguientes características y firmado por un seudónimo: máximo dos cuartillas tamaño carta, fuente Arial, tamaño 12 puntos, interlineado 1.15, espacio anterior y posterior cero puntos. Además, deben incluir documentos en PDF que contenga datos personales, como: nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono fijo o celular. Asimismo, acta de nacimiento digitalizada, en otros aspectos que puede consultar en www.conecultachiapas.gob.mx

El Coneculta-Chiapas menciona que la fecha y el lugar de la ceremonia de premiación serán informados a los ganadores a través de cualquiera de las instancias convocantes el 23 de abril. Se premiarán dos primeros lugares con un reconocimiento, 3 mil pesos, una mochila, una Tablet, kit de lectura y de juegos.

Mientras que el segundo lugar recibirá 2 mil pesos y un kit de juegos. A decir del tercer lugar, será acreedor (a) a mil pesos y una Tablet.