De aceite y manteca

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Una cucharada de aceite proveniente de vegetales, no es dañina.

Se torna dañina calentando y recalentando.

La manteca es adulterada con el cebo de la res.

Al enfriarse, la manteca conserva su color blanco, en cambio al aceite nunca le retornará.

El aceite se torna dañino calentado al cocinar grandes cantidades de fritura, produciéndose aldehídos y otras sustancias que favorecen la proliferación de las neoplasias malignas que no se miraban antes, cuando existía el cocinar con manteca.

La manteca ya no es pura, se vende revuelta para abaratar o vender más, es como el ceviche, a la carne molida le adicionan soya.

No es mala en escasa cantidad, no la desean comer, menos comprar: no contiene lo que dicen al vender manteca de cerdo.

Para obtener manteca natural, cómprala donde el marranito es alimentado con maíz o achihual y lo tengan encerrado.

Se satanizó a las grasas, se empieza a filtrar que fue a consecuencia de la industria del azúcar, para evadir que su adición termine dañando y desencadenando la muerte.

Retornando a la sobrepoblación y la familia. ¿Cuántos hijos has procreado? ¿Los has mantenido, formado? Empieza por tu hogar, no por el del vecino. Después de procrear 1, 2 o 3 hijos, deben parar definitivamente. De hacerlo, no desaparecieran a los nuevos tigres de Tasmania, algas, árboles. Me hubiera gustado existiera coherencia, en México se comprendiera. Dicen amar a la vida, destruyéndola. Evitemos abortos, eliminemos la causa: ignorancia e irresponsabilidad.

Los médicos nos hemos vuelto -a través de los dictados de las universidades, hospitales y la Organización Mundial de la Salud- promotores de la propaganda médica. Dr. Jorge Borges. También aplica al cocinar con manteca o aceite.

