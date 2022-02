Destrucción muscular medicamentosa

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La mala circulación empeora el Covid 19, (continuación).

A partir del 2000 se popularizó la utilización de estatinas para ateroesclerosis. Médicos sanos jóvenes las consumieron de manera preventiva, de placas de ateroma acorde a las “sugerencias subliminales” de las conferencias promocionales del medicamento: prevenir de por vida.

Estuve a punto de comprarlo, me enteré que a consecuencia de su ingesta, un amigo médico sufrió rabdomiólisis, o sea: destrucción del músculo estriado, impidiéndole subir un escalón por el resto de su vida. A consecuencia, estudié las contraindicaciones del medicamento, no explicadas en las conferencias (prescribirlo otorgaba una viaje al antiguo continente). No se debe ingerir con anticonceptivos, inhibidores de los receptores de histamina o cimetidina), contra hongos, antibióticos como la claritromicina, enfermedades hepáticas (el hígado graso está generalizada en México), dolores o debilidad muscular, diabetes, convulsiones, hipotensión o enfermedad de la tiroides o renal. ¿Quién lo podrá tomar sin riesgo?

El medicamento es útil, supervisado por cardiólogo, internista. Los laboratorios dirán que sucede como en las vacunas: es al 1% de los pacientes o menos. Los mexicanos obesos, diabéticos etc., son susceptibles a sufrir daño muscular. Así, me quedé sin perder placa de ateroma para seguir comiendo cochito y fritangas.

En la vida todo es acorde a las condiciones de cada cuerpo, la medicina es individual: lo que es bueno para unos, para otros es perjudicial. ¡No se auto medique!

Quien consumió estatinas para mejorar su circulación y evitar las placas de ateroma ¿no han tenido pérdida de la fuerza muscular?

Analicen: ¿no sería mucho más barato cambiar la dieta y reeducarse para comer?

Cuando tu presión arterial se eleva, es momento de no volver a comer más de 2000 calorías, embutidos, alimentos cocinados con aceite o frituras.

A los jóvenes les vale preservar su salud, ¡poseen placas de ateroma en la aorta desde los 12 años! Muchos de ellos no llegarán a los 60 años, falleciendo de enfermedades cardiovasculares, cuando en vez de decir los certificados ‘por enfermedad cardiovascular’, debería ser como primera causa de muerte: ‘a consecuencia de alta ingesta calórica transformada en grasa obstructiva vascular’.

Es necesario enseñar a comer de nuevo a los seres humanos para evitar morir, en este caso por la pandemia.

En algunos años terminará desarrollando cuadro gripal, a escasos los llevará a la muerte.

Recordando varias inexactitudes o palabras carentes de verdad: los virus no mueren, son desactivados o destruidos. Después de un año, con una seguridad rayando en soberbia o estulticia, se siguen empleando estos términos sin ser refutados.

Recuerde que existe la vía natural para disminuir las placas de Ateroma: hierba del sapo y cianobacterias (espirulina).