¡Dicen que somos bien instintivos los mexicanos!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

-Vea, comadrita, así que de iletradas no nos bajan. ¿Cómo ve los parisinos? ¡Haciendo protestas porque no se van a vacunar!

–¡No aceptan que el presidente Macron les prohíba entrar a supermercados, restaurantes y todo eso! En el noticiero se ven mujeres güeritas con facha de francesa, de esas que se sienten soñadas, consideran cuando vienen, que somos sus chachas.

-¡Viera lo que contaba la chozna abuela! (1) Cómo eran en Puebla y Guadalajara, cuando llegaron a invadir a México. La mensés humana, a la que los leídos le llaman inconsciencia humana, carece de país: ¡ni la clase ni el dinero la tapa! Dicen que somos bien animales los mexicanos, pero cómo ven ustedes a los parisinos, que están haciendo protestas porque no se van a vacunar: si nos estamos muriendo, es por tarugos como esos.

No solo eran así antes. Los que van a pasear a España y Francia, dicen que es igual: llega uno y lo ven como su inferior, solo les interesa el poder y el dinero.

Escuchaba que leían al escritor Baldemar Alonso: “Es más fácil eliminar deberes cívicos y reemplazarlos por vicios. Se carece de auténtica honestidad mexicana”.

-¡Cómo va a ser eso, comadrita! Léalo: “Venden los comprobantes de vacunación falsos en la plaza Santo Domingo, en CDMX”.

Exigen confianza a partir del razonamiento trunco, de la transa. ¿Ese es el sentido del deber? Y no es de ahora.

Las cartillas del servicio militar, las sacaban sin marchar: mandaban a otros en lugar de los interesados o definitivamente pagaban para obtenerla liberada.

–Pos me callo la boca. ¡Imagínese: se vaya a viajar con comprobantes de vacunación falsos a Europa! Van decir que no sirve la vacuna o que no la saben conservar y aplicar. Y lo peor: se espantan de todo, pero les vale contagiar al pueblo. ¡Con eso que ya sobramos muchos!

Nota