Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Qué cosa extraña es el hombre. Nacer no pide, Vivir no sabe, Morir no quiere”.

Proverbio chino.

En México, se ora para destruir la naturaleza, se educa para ser ignorante, se comunica para desinformar. Se va a la escuela y se angustia por que hay que estudiar.

El proceso a realizar es despojarse de la apariencia.

Reitero: el derecho a decidir, es personal. ¡Nadie lo puede evitar!

El exceso en el comer es una práctica progresiva de suicidio. Permitida. De la que se debe tomar consciencia y debe de ser reprobada -no solo amonestada- por todos. Impera el mutismo, es negocio la comida rica en calorías, siendo cierta la broma de que el café induce a la adicción al pan, que no se puede abandonar.

A veces es silenciosa, imitando una muerte durante el sueño.

No debes espantarte, sino que sirva para mejorar tu calidad de existencia.

Empiezas a morir desde que eres concebido.

Mi respeto y admiración para Martha Sepúlveda. Colombiana de 51 años con esclerosis lateral. Estaba programada para eutanasia el domingo 10, fue cancelada por no cumplir con el criterio de terminalidad, negándole el derecho de morir con dignidad.

La voz popular clama que debe uno morir soportando todo los dolores. Muchos que lo dicen, son cobardes ante el dolor. Lo ideal es no prolongar la vida, permitir al cuerpo fenecer como se hacía antes de la sofisticación médica.

No solo protestemos porque ella decidió hacerlo y terminaron realizando un acto noticioso, cuando debió ser privado, sin publicidad.

Cuidémonos en la era del Covid: después de sufrirlo tendremos múltiples dolencias, los que sobrevivan, será con pérdida de la calidad de vida.

No bajemos la guardia, en el menor descuido nos enfermamos, morimos y aun peor: permanecemos vivos en el perenne suplicio del dolor permanente.

A propósito: existe medicina paliativa, con suficientes medicamentos en el estado de Chiapas, en cuidados paliativos en la Secretaria de Salud, para el pueblo sin o con recursos, que no teman un baño de pueblo. Agenden su cita.