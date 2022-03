EL MODELAJE DA PASO A LA DIVERSIDAD

Aura Ábrego / CDMX

Mariangel Escobar Guevara nació en Táchira, Venezuela, en 1995. A temprana edad se interesó en las pasarelas, por lo que su madre la inscribió a una agencia a la edad de 12 años. “Mi madre me inscribió a una agencia en Barquisimeto, donde comenzó mi preparación. Todavía recuerdo con mucho cariño a mis primeros profesores, desde ese entonces comencé a hacer desfiles y campañas fotográficas” señaló.

Conjugó de manera precisa las pasarelas con sus estudios, por lo que también cuenta con una licenciatura en psicología. “Este equilibrio me mantuvo concentrada, para evitar esos conflictos inevitables en el medio, donde surgen rivalidades, celos y muchas más cosas. El apoyo de mi familia es un pilar fundamental en mi desempeño, así que no he tenido situaciones que hayan causado malestar”, declaró.

Ha trabajado con muchos diseñadores de Venezuela, tiendas de ropa como Agua Bendita, Tarbay y para la firma Koii. Actualmente, su objetivo es seguir modelando, ser imagen de marcas importantes, así como seguir ejerciendo su profesión como psicóloga y modelar internacionalmente.

Mariangel pide a las personas que quieran dedicarse a este ambiente, lo sientan desde su corazón, que sean conscientes de que un buen físico no es suficiente: deben prepararse, trabajar duro, saber con qué personas trabajan, ser segura de sí mismas y disfrutar lo que hacen.

El mundo del modelaje siempre ha sido blanco de críticas, por las diversas prácticas que se llevan a cabo con tal de mantenerse en ese ambiente. Durante años, nos vendieron la idea de los cuerpos esculturales y perfectos en revistas, periódicos y televisión. Generaciones enteras se sometieron a diversos procesos que ponían en riesgo su salud, con tal de ser como el galán de telenovela o la chica guapa de la portada de algún medio escrito. Hoy, las cosas han cambiado y existe la diversidad, que permite a cualquier persona sentirse bien como es y sin complejos.

“Revisen su autoimagen y autoestima. El modelaje es bello, pero no vale la pena arriesgar su salud y su vida. Actualmente, la diversidad permite un abanico más amplio de oportunidades, así que modelen como si fuera un hobby y no un trabajo, para que lo disfruten y sean felices con las exigencias propias de un trabajo, argumentó.