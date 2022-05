El proceso, en la composición

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La música nos está hablando de una forma de pensar, de bailar, de comer, de vestir y de entender el mundo, dice el compositor Rodrigo Lomán, en una conferencia que dictó para la fan page del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas (CeUnach).

Por ello, enfatizó que no se puede aspirar a hacer algo con la música tradicional mexicana, si no “nos apegamos y tomamos el ritmo, si no nos acercamos con los protagonistas de la música, ya que, lo que representan da identidad a una comunidad”.

En ese sentido, ejemplificó su composición “Huateque”, que significa fiesta o convivio. En esta pieza, dijo que más allá de preguntarse con qué técnica la realizaría, buscaba generar sensaciones y experiencias. Por tanto, optó por provocar una pieza festiva, que no tuviera pausa, que mantuviera la atención y tensión del oyente, como un cuento de Cortázar.

El compositor, actualmente becado por el FONCA, refirió que la música tradicional, como la husteca y la jarocha, así como la música clásica, fueron ocupando su mente. Por ello, al volver a casa, después de ir a un concierto y de asistir a un fandango, podía escuchar ambas musicalidades, sonidos que le provocaron estudiar más para generar piezas con ritmos y texturas.

“El haber crecido en una ciudad como esta, me ha dado la fortuna de convivir con tradiciones musicales. He tenido dos afinidades: la música clásica y tradicional”, puntualizó.