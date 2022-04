El Proyecto BioGenoma de la Tierra arranca a gran escala

Publimetro / Europa Press

Un trabajo para mapear los genomas de todas las plantas, animales, hongos y otras formas de vida microbiana, el Proyecto del Biogenoma de la Tierra (EBP), ha entrado en la secuenciación a gran escala.

Superados tres años de trabajos piloto, sus responsables esperan secuenciar 3,000 genomas antes de final de año, según publican en ‘Proceedings of the National Academies of Science’.

«El artículo especial sobre el EBP capta la esencia y el entusiasmo del mayor esfuerzo coordinado de la historia de la biología», explica Harris Lewin, presidente del Grupo de Trabajo del EBP y Profesor Distinguido de Evolución y Ecología de la Universidad de California, Davis.

«El progreso del EBP en la secuenciación de la vida eucariota, desde la ciencia fundamental hasta las aplicaciones innovadoras en una amplia gama de problemas globales urgentes, como la prevención de la pérdida de biodiversidad y la adaptación de los cultivos alimentarios al cambio climático, es humilde e inspirador –prosigue–. Lograr el objetivo final de secuenciar toda la vida eucariota parece ahora a nuestro alcance».

Lanzado en noviembre de 2018, el objetivo del EBP es proporcionar un catálogo completo de secuencias de ADN de todas las 1,8 millones de especies nombradas de plantas, animales y hongos, así como de eucariotas unicelulares.

Se prevé que la Tierra perderá el 50% de su biodiversidad a finales de este siglo si no se toman medidas para frenar el cambio climático y proteger la salud de los ecosistemas mundiales. La creación de una biblioteca digital de secuencias de ADN de toda la vida eucariota conocida puede ayudar a generar herramientas eficaces para prevenir la pérdida de biodiversidad y la propagación de patógenos…