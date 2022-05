Elías, el niño rockstar que domina la batería con sólo dos años

Milenio

?Desde que nació su gusto por la música era notorio. Desde que tenía un año tomaba las latas de leche y empezaba a golpearlas con palitos; hoy los tambores de una canción lo emocionan tanto que cada que escucha una rola hace retumbar la batería. Elías tiene apenas dos años y ya es todo un rockstar sin haber tomado clases música antes. Originario de Monterrey, este pequeño ha robado la mirada y corazón de quien lo ve tocar.?

?Su ‘lanzamiento’ al mundo del rock se dio a conocer en redes sociales a través de un video en el que el niño, el 31 de diciembre pasado, aparece tocando en una fiesta familiar la canción de ‘La Planta’, del grupo Caos. El estilo que le pone a las baquetas y la forma de esperar los tiempos para tocar el tambor llamó la atención de Álvaro Pérez, baterista de esta banda de rock, quien incluso felicitó a Elías y reconoció su talento.?

?“Me dio mucho gusto que toques La Planta en tu batería. Me acuerdo cuando grabé esa canción hace muchos años y la verdad es que me dio un gusto enorme ver tu video. Te felicito, no le aflojes y échale muchas ganas ¡Dale muchos golpes a la batería! Nos vemos pronto para echarnos un palomazo en tu batería”, le dijo el baterista en un video enviado a la familia de Elías.