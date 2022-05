En impactante body transparente…

Fama

Diana Castañeda

Aunque recientemente la presentadora se ha visto más involucrada en controversias y escándalos, pues conforme ha crecido su fama muchas más personas han comenzado a atacarla, pero a pesar de ello la famosa no parece intimidada por quienes buscan intimidarla, su recientes participaciones en el concurso de canto de ‘Venga la alegría’, ¡Quiero cantar! han dado mucho de qué hablar y ella se ha coronado como una de las concursantes favoritas para ganar.

Laura ha demostrado lo confiada que está al respecto de sí misma, la famosa no para de compartir imágenes en las que se le puede ver disfrutando de su trabajo y luciendo los hermosos atuendos que son parte de su vestuario en este concurso, el más reciente un body transparente lleno de pedrería el cual lució con mucha confianza y que además decidió presumir en redes sociales, recibiendo una enorme cantidad de halagos por su culpa curvilínea figura.

Aunque el estilo de la famosa es más bien reservado, ella usualmente lleva vestidos holgados pero bastante cortos dejando lucir sus piernas, pero algo que no se le hacer es lucir prendas más ajustadas o llamativas, la realidad es que la presentadora en realidad no tiene ocasión para usar este tipo de atuendos pues el programa que conduce es más bien casual, por eso es que ahora este impresionante look ha causado sensación entre sus fans.