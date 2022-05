¿Es por la vacuna o si tiene Covid el paciente?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La pregunta flota en el ambiente.

A finales del tercer ciclo escolar virtual, surge el término Inmuno-clases. Se perfila el pronto regreso a la escuela debido a la aplicación de vacunas al personal educativo, dejando pasar un periodo de dos semanas a un mes después, para que se produzcan anticuerpos.

Cinco días después de ser vacunado con la primera dosis, desarrollo cuadro clínico. ¿Fue a consecuencia de la vacuna? ¿0 ya estaba infectado?

¡De seguro ya lo estaba! O la adquirió durante el periodo de espera para la vacunación. Basado en las experiencias de todas las vacunaciones -no publicitada- no se elimina la remota posibilidad que la vacuna produjera la enfermedad. En la segunda aplicación puede suceder lo mismo. También se dice, existen humanos que por sus enzimas o sus receptores de membrana, son genéticamente inmunes a la enfermedad. La respuesta inmunológica inicial es por IG M inmunidad natural.

¡La infantería se despliega y va contra todo! La respuesta inmune no solo es de inmunoglobulinas o humoral. También celular, a las células fagocitadoras o presentadoras de antígeno, se les denomina profesionales. Son activados macrófagos, linfocitos cooperadores TDC 4, células dendríticas y de Langerhans.

¿Es posible vacunarse después de haber sufrido Covid? ¡Sí se puede vacunar! Es como la vacuna de la gripe, continuamente los virus están mutando. ¡Cambiando! ¡Es como si te aplicaras otra vacuna! El cuadro de Covid previo dará una memoria para atacar al virus. Ante una nueva invasión viral, la respuesta no partirá de cero: de inmediato, las células plasmáticas creadas para defenderse de la infección previa, empezarán a producir inmunoglobulinas, alertando a las células presentadoras de antígenos para que ataquen. La vacuna no será una barrera que impida penetre el virus, sino una respuesta a lo extraño, al agresor, a la partícula que destruye tus células para poderse duplicar. ¿Es entendible?

A pesar de la vacunación, se infectarán, agravarán y fallecerán maestros. El 19 de abril de 1882 falleció Charles Darwin. Desde hace 20 años, expreso que la inmunología es la prueba irrefutable de la evolución, que es mutable. ¡Quien no posee inmunidad, muere! El concepto creacionista estático no se ha llevado a la práctica durante la pandemia. ¡Todos se cuidan, no desean morir!