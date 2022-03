Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Sin espantarse ni maravillarse. El Covid 19 es un virus con la capacidad de afectar a todas las células corporales, en especial las del sistema hematopoyético, en particular el área inmunológica cardiovascular, sintetizada en respuesta exagerada inflamatoria, destructiva y trombótica.

Lo que acaezca no es novedoso, únicamente lógico.

Sin maravillarse ni caer en la indiferencia. Es una manera de evadir responsabilidades. Si se dispara la respuesta inflamatoria y trombótica el paciente se complicará, con riesgo a morir o quedar con secuelas. A veces, los aparentemente asintomáticos, desarrollan como secuela lesión a cualquier nivel. En meses pasados se ha referido el daño cardiaco, cerebral, renal, respiratorio y vascular. Ahora resalta el daño pancreático.

Adelantémonos: en el futuro aparecerán daños en el resto de las glándulas endocrinas, pineal, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, del tracto digestivo. Además, se asociará con infecciones agregadas por otros virus, bacterias, hongos, priones.

Cuestiónate si no sucedería lo mismo con otras pandemias virales o bacterianas. Es interesante el estudio realizado acerca del sida, pero ¿qué sabemos de los daños al sistema inmunológico de la peste, viruela y otras epidemias que han asolado a la humanidad a través de los milenios?

En consecuencia, era de esperar el empeoramiento de la carga de diabetes en el mundo, recalcado por investigadores de San Luis Missouri.

Si se conjunta la genética con el medio ambiente -si tienes una predisposición- se manifestará.

¡Desafortunadamente así es! No se comprende, un virus mutado ya es diferente al que te vacunaron. ¡La vacuna no te protegerá! Los más confiados son los médicos. No hay necesidad que lo expliquen ingleses y norteamericanos, como algo nuevo que está dañado.

¡Morirás! ¡Durante un año y 290 artículos lo he dicho!

Los más propensos a morir por pensar ‘A mí me no me pasará ‘, somos los médicos. No por la carga viral, sino por la carga patológica y carencia de cuidado.

¡Diciendo las cosas claras y sin adornos!

De otra forma, no hacemos caso.