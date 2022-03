Estas son las 5 ciudades de México más populares

BI México Angélica Ferrer

Aunque ya pasaron las vacaciones de verano en México, algunas personas no pudieron tomarse un «respiro», pero no por ello no anhelan viajar a algunas ciudades del país.

Si vives en la Ciudad de México, es posible que cuentes con una lista de localidades cercanas a tu casa para conocer o volver a ver y disfrutar un momento de descanso.

Si tu sueño es salir y relajarte, te mostramos las cinco ciudades más populares de México para descansar, esto de acuerdo con una investigación realizada por Expedia.

«Casi la mitad de los fanáticos de los viajes (42%) esperan con ansias que termine la pandemia para poder explorar nuevos lugares (…). La tercera parte (33%) de los participantes de la encuesta están en busca de inspiración para su próxima escapada», refiere la firma.

Tus próximas vacaciones pueden ser en estas ciudades de México

1. Querétaro, Querétaro

A poco más de tres horas de la Ciudad de México, este destino ofrece no solo descanso, sino una de las regiones reconocidas por la producción de vinos, quesos y artesanías de mimbre.

Es una de las regiones con un clima agradable, por lo que no sufrirás de calor o frío extremos.

«Si no decides qué región visitar o no tienes demasiado tiempo, prueba a elegir una de sus rutas (Haciendas, Semidesierto, Sierra Gorda, Religiosa y Queso y el Vino). Te permitirán dar un recorrido variado y atractivo sin gastar demasiado dinero. Su principal ventaja es que puedes alojarte en el centro de la ciudad de Querétaro y tomar un tour todo incluido», indica Expedia.

2. Chihuahua, Chihuahua

Ubicada en el norte del país, la ciudad de Chihuahua ofrece museos como el Casa Chihuahua, o templos como el de San Francisco.

«También cuenta con varias alternativas ideales para el ecoturismo, como el Parque de Aventura Barrancas del Cobre y su teleférico espectacular, que está cerca de varios hoteles de primera», según Expedia.

Pero hay otras experiencias que vale la pena explorar. La Zona del Silencio es una de las atracciones de la entidad y, si te gusta sentirte en paz o eres fan de los extraterrestres, es ideal para ti.

«Además, los visitantes pueden ver algunas especies muy poco comunes de plantas y animales, como el nopal morado o una especie de tortuga del desierto de curiosas características», según la plataforma.

3. Hermosillo, Sonora

Beisbol y carne asada son dos de los atractivos que más llaman la atención de la capital sonorense. Es una de las ciudades ideales en México para las próximas vacaciones.

Aquí está la «casa» de los Naranjeros de Hermosillo, el equipo que llena de orgullo a la entidad.

«Puedes encontrar una gran variedad de atracciones diferentes, desde un gran patrimonio de arquitectura colonial y centros culturales, hasta varios miradores impresionantes», comenta Expedia.

Si eres más cercano a la naturaleza, hay tours en el Cerro de la Campana, el Jardín Juárez, el Parque Madero o el Parque Recreativo «La Sauceda».

4. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La naturaleza está «a flor de piel» en la capital de Chiapas; conjunta la arquitectura colonial con sitios naturales y monumentos históricos.

«El imponente Cañón del Sumidero, que mide 22 kilómetros de longitud, ofrece muchas experiencias emocionantes para todo tipo de visitantes. Puedes hacer un tour en balsa para contemplar la vegetación y las cuevas misteriosas, o sentir la adrenalina en la tirolesa y hacer rapel a 800 metros de altura», según la plataforma de viajes.

Si prefieres una experiencia más inmersiva, la Selva Lacandona es ideal para ti. Cuenta con hoteles donde puedes alojarte y disfrutar de la deliciosa gastronomía chiapaneca.

5. San Miguel de Allende, Guanajuato

Además de tener una de las parroquias más hermosas del país, la de San Miguel de Arcángel, San Miguel de Allende, una de las ciudades favoritas de México para realizar tus vacaciones, cuenta con una amplia gama gastronómica y de artesanías.

La ciudad guanajuatense es sede de muestras de cine, festivales de comida y hasta locaciones de telenovelas y películas.

«San Miguel suele recibir muchos turistas durante el otoño y el invierno, por lo que deberás reservar tu hotel con anticipación», de acuerdo con Expedia.

Con información de Coolture