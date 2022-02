Ex de Frida Sofía será papá

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, y Christian Estrada, ex pareja de Frida Sofía, confirmaron en el programa Hoy que en pocos meses debutarán como padres.

Los artistas que iniciaron su romance durante el reality Guerreros 2020, acudieron al matutino para gritar a los cuatro vientos que Ferka tiene un embarazo de casi 3 meses, por lo que en breve serán papás.

Sin embargo, la polémica continúa persiguiendo a la pareja, pues durante el matutino Christian no pudo evitar las preguntas con respecto a que hace unos meses todavía hablaba de la pérdida de un bebé junto a la hija de Alejandra Guzmán, y lo que ahora vive junto a María Fernanda, por lo que el joven contestó:

“Para mí es muy fuerte, (primero) es una felicidad, porque en su momento con Frida Sofía, lo respeto, yo sí quería a la criatura, pero como dice Gali (Montijo), uno pone y Dios dispone, entonces para mi el que Ferka este embarazada estoy sin palabras, y me emociono, me alegro, pero más que nada todo se lo debo a Magda (Rodríguez), su madrina, que lo va a ver nacer (desde el cielo), y la extraño mucho porque si no fuera por Magda no creo que yo estuviera aquí sentado y no hubiera conocido a Ferka, así que Magda te quiero”.

Finalmente, la actriz mexicana retomó la palabra para recordar a la fallecida productora y recalcar: “ella fue la cupidito, y la latosa de esto que sucediera, y la verdad que si no fuera por ella no nos hubiéramos conocido, y la familia crece y así es, y estamos muy emocionados”.