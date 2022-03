Fiestero: podés morir o matar

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Motivo, ignorado. Indispensable cuidarse. Desde siempre, al pueblo “¡Le es inclusive!”. Lo celebrado, con eso. ¡Para qué saber el pasado!

Es necesario evitar aglomeraciones por la celebración de la independencia. Son fuente de contagio de Covid.

Imagínate nuestro grado de estulticia: ¡es necesario llevar artistas, para que la gente vaya!

Eso no es nuevo. ¡Siempre predominará la ignorancia en la especie humana!

Comprobado en la pandemia: ¡hasta el personal de salud italiano se niega a vacunar!

Bueno, su higiene no es mejor. Es famosa la llegada de un crucero italiano a Cancún. Sin verlos se les detecta, a través del olor.

El primer lugar en que se celebró el Grito de Dolores, fue en el fuerte en Huichapan el 16 de septiembre y lo anotó en su diario de operaciones militares. En 1813 fue incluido en Sentimientos de la Nación, firmado por Morelos y Pavón, donde se hallaba Ignacio López Rayón. Se trasladó al 15 de septiembre por que era el cumpleaños del Sr. Presidente Porfirio Díaz. Es lógico que se dé una noche antes: ¿quién acudiría al amanecer?

Si hay desfile cívico, este año se cumplen 200 años que dejó de ser proclamado como monarquía, acta modificada en 1823 y aceptada hasta 1836 por España, cuando era gobernada por un gobierno considerado débil: el de la reina Isabel II.

En cambio, una noche antes ¡verbena y cuetes! ¿Pan y circo? El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo dijo: “¡Viva Fernando VII, muera el mal gobierno!”, representado por José Bonaparte. Se empieza y culmina como se puede, con el tratado de Córdoba del 24 de agosto y la entrada a la ciudad de México del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821. Es la razón de los 200 años de culminación de la insurgencia independentista.

En consecuencia, asistirán representaciones de diferentes países al desfile. La Embajada Rusa confirmó que parte de un batallón ruso participará en el desfile por el Día de la Independencia: alrededor de 30 militares que forman parte del Batallón de la Guardia de Honor del regimiento Preobrazhensky (1).

Cumplimos 211 años de su inicio. Los jóvenes ignoran su significado. Ser un país no significa ser independiente. Estamos supeditados a la ignorancia que favorece la propagación del Covid. Cuidarse no solo es un deber individual sino social, para obtener la independería de no gastar lo carecido para mantenerte con vida.

