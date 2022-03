Fija postura Coneculta

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La Orquesta Sinfónica de Chiapas (OSCH) no desaparecerá, prueba de ello, es la convocatoria emitida en la página del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta-Chiapas), así lo dio a conocer la directora Matza Maranto Zepeda.

La titular de la dependencia recalcó que la convocatoria publicada el pasado martes a través de la Fan Page del Consejo, es para participar por la plaza de director o directora, concertino violín y primera flauta, la cual se generó en apego a la transparencia y legalidad que exige la Cuarta Transformación.

Aclara que no se despidió a Roberto Peña Quezada, ex director del proyecto sinfónico -quien terminó su contrato el 15 de febrero- tampoco puso en tela de juicio su profesionalismo. Ante todo, reconoció su trayectoria y aporte musical a la cultura de Chiapas.

Sin embargo, dijo que se están atendiendo las observaciones emitidas de la Auditoría Superior del Estado, que en documento recibido con fecha 22 de enero de 2021, se instruye a la dependencia atender observaciones relativas al parentesco por consanguinidad en algunos integrantes de la mencionada agrupación.

“Incluso debemos recordar que la orquesta es del pueblo y es pagada por el erario. Los que reciben un salario son funcionarios públicos, mismos que responden a un reglamento institucional”, destacó.

La también poeta dejó en claro que se trata de una plaza que no es vitalicia, es un asunto administrativo derivado de un conflicto de intereses, contrario al concepto que ha manejado Peña Quezada: “Coneculta no lo ha señalado de nepotismo, como lo ha manifestado el ex director. Roberto Peña Sommer fue elegido por una audición para formar parte de la orquesta. Los demás miembros fueron recomendaciones del maestro Peña Quezada, pese a que él quiera deslindarse”.

La autora de Ajedrecístico, enfatizó que no va a ceder a los chantajes, ni a la presión mediática que han orquestado en redes sociales. También aclaró que no comulga con la violencia digital en razón de género, el clasismo y la misoginia vertida por un grupo de personas.

“Estoy convencida que en Chiapas existe un nivel artístico a cargo de creadores y creadoras egresadas de universidades del estado, considerados pilares de muchas manifestaciones artísticas”, mencionó.

Por otro lado, anunció que van a solicitar una auditoría en el manejo aplicado a las cuatro temporadas del proyecto Cinema Sinfónico, realizado en el sexenio pasado. En ese tenor, solicitarán información sobre el manejo del recurso solicitado para la habilitación de inmuebles.

Matza Maranto Zepeda, resaltó el trabajo que se ha hecho al contar con una cartelera cultural amplia y variada que muestra actividades diarias, talleres y conferencias de lunes a domingo: “El Coneculta-Chiapas se ha pronunciado por mantener siempre los valores humanos, actuar con ética y responsabilidad, transparencia, ponderando ante todo nuestro compromiso, todas las manifestaciones artísticas y culturales que se traduzcan en beneficio de la sociedad”.