Gael García despide a su padre

Agencia México

Diario de Chiapas

A unas horas del fallecimiento de su padre, Gael García publicó en sus redes sociales una extensa carta dedicada en memoria de su progenitor, en la que inició incluyendo pasajes de la obra “Sueños de una noche de verano” de William Shakespeare.

El famoso artista, que según varias versiones se encuentra en Argentina -por lo que no pudo viajar en medio de la pandemia para despedirse en persona de su padre- continuó el texto recordando momentos inolvidables a su lado.

“Recuerdo juntos al cometa Halley.

Recuerdo leer juntos historia de México antes de que pasara el autobús escolar.

Recuerdo tantas cosas que solo caben en la poesía del recuerdo.

– No puedo dimensionar en palabras el cariño y la paz que sentía cuando volvía de dar función. Me daba un beso en la frente, y como dice la canción: The monster’s gone. He’s on the run and your daddy is here…”

Finalmente, el “charolastra”, aprovechó para agradecer a quienes le enviaron el pésame por la partida de su papá.

“Gracias a todos y todos por las muestras de cariño que me han mandado y que han comunicado al éter. Ha sido muy bonito saber que le hizo mucho bien a tantísimas personas. Me encanta escuchar que a todo mundo le parecía muy divertido y generoso. Sé que ahora habrá un haz de luz que rebote el sonido más tierno en el foro Sor Juana en la UNAM. Ahí donde me cuidaron mientras aprendí a caminar, aplaudo de pie a mi padre que era un actor de alas rotas en esquirlas de aire, en su torpe andar a tientas por el lodo.

¡Bonito San Juan Huetamo, cuando la luna salió, sonaron los cañonazos!

!!!FILHO MEU!!!

Oh captain! My captain!

– Ahíto -”, concluyó.