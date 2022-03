Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En la Reunión con la CONAGO, el Gobernador Escandón Cadenas mencionó que el día lunes 30 de agosto, 10 mil escuelas inician en Chiapas clases de manera presencial, tanto del sistema estatal y federal, principalmente escuelas rurales de menos de 100 alumnos en los centros educativos.

Ahora se debe mostrar el grado de resiliencia. Hacé lo mejor que podás. ¡Hazlo!

Pasemos a los comentarios de los sobrevivientes médicos: son escasos ejemplos de fortaleza física e inmunológica.

El Dr. David Chacón Zenteno acaba de rebasar la barrera de la media centuria, cirujano vascular periférico. Comparte:

“Hace seis meses estuve al borde de la muerte por Covid. Ahora me cuentan algunas carencias de otros hospitales Covid. Vivo agradecido al ISSSTE. Ingreso un lunes a las 20 horas e inician con canalización o suero, laboratorios y medicamentos en minutos, RX portátil ahí mismo reporta la imagen (técnico) toma foto y envía a coordinador del área Covid (turno matutino), vía celular todo el día pendientes (¡Bien por ellos!). Resultados de todo enviado las 24 horas, entra una química, chin: pinchazo. Cada 48 horas gasometría 6 am (despierto por el piquete). A las 9 am, resultado pegado en cabecera. Tomografía tórax a las 24 horas. A las 18 horas el coordinador tenía los resultados. Antiviral y anticoagulante caros, Clexane, inhibidor de la neuraminidasa oseltamivir, modulador de la respuesta del sistema vago pregabalina, de la fibrosis colchicina, antibiótico inhibidor de la cápsula bactriana imipenem, del ciclo de vigilia melatonina, etc. Cada 48 horas inhaloterapia (checaban el ventilador de alto flujo). La Jefa de enfermeras, pase de visita a los turnos. Camilleros matutinos. ¡No es su función! (rehabilitación) pulmonar (palmo percusión) ¡Gracias! Enfermeras vespertinas conectaban vibrador y masaje en la espalda. Coordinadores: dos médicos en la tarde (para pacientes intubados y no intubados). Noche: médicos de guardia. Para cada uno de ellos: ¡Mil gracias!”.