Ignorancia luctuosa

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cuando la ignorancia continúa de fiestas, ¡el mundo se viste de luto!

-¿Cómo afirmas eso?

Observa el valor agregado: el Covid deja secuelas; y con la vacuna, si se desarrolla, ¡no mueres!

-Mi cita está para las 6:00 de la tarde del 29 de febrero de 2024. Solicité la adelantaran: ¡lo hicieron para las 5.45!

-¿Se puede traspasar el turno la vacuna? ¡A este ritmo espero heredarlo en mi testamento!

Yo, hasta dónde sé, ¡no!

¿Tiempo desperdiciado en comentarios triviales? Comprende: ¡no lo son! Aunque sea en broma, ¡que se enteren del tema!

Si consumes o te aplicas la vacuna anglo sueca y el resto de las europeas, eres consumista; si utilizas la Sputnik o la Cansino, dicen que eres comunista. El miedo ignorante achaca: sufrirás transformación genética irreversible, activa para tu organismo. Piensa: ¿Qué tal si tu nueva genética te mejorará?

-¡Sigo temblando! ¡No mejorará a todos! ¿Y si soy de los que los empeora?

Analiza tu angustia. Existe la posibilidad que seas de los que les irá mejor. En cambio, si no te vacunas, probablemente estés entre los que mueran. Los temores que manifiestan, deprimen su respuesta inmunológica.

Cada quien sabe un poco de algo, ignorando el resto; no lo absoluto, porque no se debe perder la capacidad de reconocimiento.

-No entendí. ¡No quiero vacunarme aún! Prefiero esperar respuestas inmunitarias en los grupos a los que están infiltrando esta solución biológica denominada vacuna.

El temor que ocasiona la ignorancia sobre el proceso de su elaboración, es la que nos tiene inseguros.

¿Acaso sabes cómo se elaboró la vacuna triple, que permitiste le aplicaran a tus familiares? ¡O la de la rabia, para que no murieras? ¿O la Salk, que produjo polio? ¿Por qué te aplicas de la de la influenza, si se tiene que repetir anualmente? ¿Sabes que no te protegen al 100%?

-¡No lo sabía!

¿Y por qué no investigaste antes de aplicártela? ¿Por qué, si fuiste a Europa o Asia por pasear, ignoraste lo que te podría provocarte la de la fiebre amarilla?

-¡Si no me la ponía, no viajaba!

El silencio fue lo único que mereció tal respuesta.

En el futuro, para que seas admitido o se renueve tu contrato, deberás estar vacunado.

-¡No lo haré!

Entonces, el trabajo se lo darán a quien sí se vacune. Así también se debería hacer para quien ya tenga hijos y no les ajuste para darles lo mínimo necesario. A los que destruyan el medio ambiente. La autodestructividad permitida, termina cuando daña a la biodiversidad.