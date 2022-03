Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Es imposible evadir una epidemia sin salud social. El Servicio Social surgió en México como una retribución del educando a la sociedad, surgió en la UNAM en 1936.

En la formación médica, las necesidades personales se postergan, provocan estrés y se está sujeto a humillaciones e injusticias. En la enseñanza de la medicina, predomina el narcisismo y la subordinación a la “estrella-mentor”. En cuanto el alumno se convierte en educador, reproduce esa conducta ególatra de dominación. Es necesario lograr un trato justo y respetuoso, con calidad humana.

El Servicio Social fue cuestionado principalmente por los médicos egresados de escuelas particulares: se considera resabio del pasado. Existen opiniones polarizadas. ¡Que desaparezca! Al arriesgarse al educando por comunidades en las que no se modifican las carencias. Los médicos egresados de escuelas oficiales, proponen que permanezca y dotarla de lo que carece.

No solo es reconocer las grandes carencias en cada Centro de Salud, existen otras, como son: vías de comunicación, carencia de infraestructura sanitaria, agua corriente, luz eléctrica, medicamentos, material de curación, instrumental médico básico, falta de personal (no permanecen en su lugar de asignación), las enfermeras por ejemplo, solo asisten tres días a la semana, etc. ‘¡Considero que eso ya no existe, eso era hace 40 años!’. ¡No es así! Veamos: simplemente se carece en las ciudades, de baños funcionales en escuelas y oficinas. Sobre todo en la nueva normalidad, en que es imposible evadir la higiene, que es la base para evitar el contagio.

En casi un siglo, las universidades y la Secretaria de Salud, no han logrado mejorar las condiciones de salud. Es de actualidad por la muerte de la pasante, que no es la única. Al respecto, el Dr. Rafael Fletes, comparte: “Un depredador sexual acosa a sus víctimas, en la menor oportunidad, viola; y para evadir consecuencias, privan de la existencia, frecuentemente por estrangulación”. La prevención es la clave. Se logra a través de la educación en el hogar. Erradicar el machismo y la violencia, es el antídoto.

Cuando la ignorancia continúa de fiesta, ¡el mundo se viste de luto! ¿Es recomendable la apertura de los antros? Por el tiempo de permanencia de 4 horas, ¡No! Lo máximo que debe permanecerse es 45 minutos. Si el espacio es cerrado, no circula el aire. Además, es dificultoso el uso de cubrebocas, por la comida y bebida.