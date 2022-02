¡Incontrolables!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Así son y serán las pandemias, desde el inicio. No se pueden manejar. ¡A nivel mundial!

Es tabú hablar, pensando que va a despertar la violencia de las masas. Los seres humanos, individualmente se comportan como parte de la masa: irreflexivos, autodestructivos, depredadores, arrasando con lo que hay.

Desafortunadamente, el mayor freno que existe para la humanidad es el temor al castigo eterno. No funciona.

Es ilógico que con solo arrepentirse al último momento, para el catolicismo se borran los pecados. Es significativo el dicho de que unos miles serán los elegidos. ¿Acaso, los sobrevivientes a la autodestrucción humana?

Desde la primera semana de la pandemia, expresé que era incontrolable a nivel mundial, consecuencia de la ignorancia, apatía y auto destructividad humana. En especial, que sería terrible en México por las enfermedades metabólicas por el exceso de comida, por las cardiopatías.

Los trabajadores de salud serían diezmados, porque a pesar de deber conocer cómo mantener la salud, no aprueban en mantener el cuerpo en condiciones óptimas.

Sin importar quién sea el presidente, los servicios de salud son insuficientes para a la población.

Tal vez lo serían, si la población se auto preservara y guardara la sana distancia.

Es la primera pandemia con comunicación a nivel global. Se captan en tiempo y en forma; aun así, es manipulada por los intereses. Se ha demostrado que las vacunas cuestan. ¡Nada es gratis!

En el mundo no se entiende, cuesta mucho más en Chiapas: carecemos de uniformidad aparente. Manejada a nivel mundial, la uniformidad es una estandarización. El chiapaneco es especialista en llevar la contraria, aun cuando sea conocedor de la muerte de un familiar y al conglomerarse, disemina la enfermedad.

Como si tuviera imán hacia las demás personas, no guarda distancia, recordándote a la progenitora al pedirle que no se acerque. Evita cuidarse, aislarse, solo sobrevivirá quien posea genética para hacerlo. Noticia relevante para reproducirse: las mujeres deben buscar un varón que se infecte y no sufra cuadro clínico, ¡demostrando que la riqueza es la salud!

Idealistas y románticos como el que escribe, compartimos buscando despejar dudas, desterrar angustias, creadas para favorecer la autodestrucción.

Tan sencillo es como aislarse, para no contagiar o contagiarse. Cultivar, para no destruir la biosfera. Buscar la justa medianía para evitar la delincuencia y el abuso del poder, sin necesidad del temor al castigo eterno.

Responsabilizarse a no producir basura, hacerse cargo de un vegetal o animal en peligro de desaparición.

¡Se escribe en pocas renglones y es tan complejo lograr que se haga!