Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Si te enfermas ahora, no hay ni en privado aparatos sin usar. ¿No se les quitará a los que ya están intubados?

-Mira lo que a mí se me hace: ya me enfermé el año pasado, me dio una gripa que no me dejaba moverme, luego cayó mi mujer. Un día, un cliente insistió en saludar. ¡Fijáte: se murió de Covid dos semanas después! ¡Afortunado soy, no me lo pegó!

– -¡Si serás: tú fuiste quien se lo transmitió!

-¡Ni moverme podía! Se le dijo: ¡está enfermo! El muy terco pasó.

– -En eso tenés razón.

-Ahora, un joven de menos de 40 años, gordito, alegre, dicharachero y bailador, está intubado: ya lleva cinco días. Su familiar dice: “¡No se le entiende a los médicos! Uno dice que uno de 10 intubados sale, es la mortandad mexicana. Además esta agravado por fumador, obeso y diabético! El otro médico es joven, jovial, agradable, ¡sabe promocionarse! Dice: ¡ten fe, saldrá!”.

– -¡Serás! Ese es el estudiante que acaba de ingresar a la universidad. ¡Se ve que no sabe nada! Todo paciente está grave hasta que egresa caminando y se le dirá delicado. Ya ves: en Ocosingo se culpa al médico. ¡Quien dice la verdad cae mal! ¡El que dice ‘se salvará’, no aparecerá cuando se agrave! Es como los sanadores y astrólogos: ¿dónde están ahora? ¡Ni pío dicen! En caso de que muera y si te lo hallas, dirán que le echó mal de ojo su maestro médico. ¡Sí que cuesta aprender! A ver si se le enseña a guardar silencio.

-Verás: organizó grupos de oración por cada enfermo, oran desde los niños hasta los ancianos a través de las redes.

– -¡Pero si no dice nada de higiene!

A ver familia: vamos a hacer oración el día de hoy. ¡La oración lleva acciones!

Comeremos hasta saciar el apetito, no hasta sentirse enfermo.

Tenderemos nuestra cama, ordenaremos nuestra ropa.

Barreremos, trapearemos, lavaremos, guardaremos la sana distancia.

¡Hay agua y jabón! Hoy y siempre: ¡agua y jabón!

Se los dijo y le dijeron: “¡Deja de fastidiar, hacemos lo queremos!”.