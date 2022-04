Juanes estalla contra las redes

Agencia México / Diario de Chiapas

El cantante colombiano se sinceró con sus seguidores al compartir un video en el que confiesa su total rechazo a la dependencia que tienen las personas sobre las redes sociales.

Juanes explicó que odia las plataformas digitales que unen a las personas debido a que la gente pasa mucho tiempo viendo lo que hacen los demás.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. No es que odie las redes sociales porque no odio a la gente, pero odio las redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer, pero Doña Celia (su esposa) ama las redes sociales, mis hijos aman las redes sociales”, expresó el artista.

“Todos los días es lo mismo, yo diciendo: ‘Qué mierd$ me invento para… No, estoy mam$&#* de esa mierd$… no quiero inventarme nada más, me vale verg$ las put$” redes sociales… Pero a Ceci le encanta”, añadió.