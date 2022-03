Justicia India, mural de ‘Tex’

Jorge Éver González Domínguez

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Andrés López, artista visual, músico, originario de Chamula, es un pintor que retrata su cultura con tanta autenticidad, que filtra su técnica en la memoria de la historia. En esta ocasión, se propuso realizar un mural en el espacio del edificio de la tres veces heroica Facultad de Derecho de la UNACH, Campus III, en pleno centro histórico de San Cristóbal de Las Casas.

Tex – nombre artístico- con solamente su idea en el pensamiento, el boceto en sus manos y mil colores en sus pinceles, realizó el mural llamado Justicia India, en los mismos corredores donde han plasmado su arte grandes artistas como Carlos Jurado y Héctor Ventura, con tanta habilidad y disciplina, que lo hizo en tres días.

El número tres es un simbolismo que ejerce fuerza en su vida y en su alma.

Este mural, con una medida de 4.9 x 3 m, representa una postal: la forma que se ejerce la justicia en su comunidad, aquí el poder lo ejercen los señores con más experiencia, que se van transmitiendo a través del bastón de mando.

Nos dice en entrevista respecto a su obra, llena de colores -estilo de la cosmovisión de Tex- con palabras llenas de razón: “Aquí vemos estos señores de los tres barrios: San Juan, San Pedro y San Sebastián; atribuyen sus conocimientos al gran sol, es por eso que el sombrero con listones representan el sol puesto en la cabeza, los listones como rayos del sol. Además, representa la unión de los tres barrios, cada color representa un pueblo: el rojo, amarillo y verde -que son los tres barrios-.

La memoria de la historia nos dice que estos pueblos se aliaron para vencer al enemigo: aquellos que vinieron de otro continente a imponer sus ideas, entonces se unieron para luchar contra ‘ellos’. Así nacen las tres cruces, los tres barrios, los tres colores, quedando como centro de reunión la plaza principal.

Aquí vemos los señores resolviendo un caso y el punto más importante es el tiempo, por eso vemos un fondo muy fuerte, intenso como un atardecer o podría ser también el amanecer, esto representa las tres fases del sol: la salida, el medio día y cuando se oculta. Antes que culmine la última fase del sol, deberán estar resuelto los casos.

Todo esto es el pensamiento de tres barrios consistente en personas elegidas por su capacidad de razonar, pensar y hacer.

Toda la problemática que resuelve la justicia india, la resuelve en un solo día, no deja pendientes, como sucede en la justicia constitucional de occidente”.

Por otro lado, nos dice: “Tenemos arte en los pueblos originarios, aunque no se dirigiere el concepto en sí de arte, pero sí se manifiesta, son muchas cosas que se deben reflexionar en estos tiempos de pandemia y tan difíciles para algunos jóvenes, porque egresando de la universidad dicen que no hay trabajo, pues el trabajo nos tenemos que dar nosotros mismos, aunque el término “trabajo” no lo conceptualizo de esa manera, porque según mi experiencia , el propósito de esta vida es reencontrarnos con nuestro verdadero yo, y ese verdadero yo está inspirado con nuestro propósito, siendo éste, nuestros talentos, dones y habilidades ,éstos, te darán trabajo y una vez que lo ejecutes no se sentirá como trabajo sino como una pasión, esa pasión se profesionalizará y esto a la vez te dará para vivir”.

Así, Tex termina una obra extraordinaria en los corredores majestuosos del edificio emblemático de la Escuela de Derecho, se baja de su escalera para sentarse en el piso y trazar en su pensamiento el siguiente boceto.