La ciudad donde conducen todos los caminos

Roma es una de las ciudades con mayor protagonismo en la historia. Siendo capital del conocido Imperio Romano, es de las más elegidas por los turistas a la hora de emprender un viaje.

El origen de Roma es aún debatible y es usualmente descripto mediante la mitología. Según la leyenda, dos hermanos mellizos descendientes del troyano Eneas, Rómulo y Remo, fueron arrojados al río Tíber por su tío, quien veía en riesgo su poder en el trono. Sin embargo, se cuenta que los recién nacidos fueron encontrados por una loba que se encargó de amamantarlos, y luego, criados por pastores. Cuando se convirtieron en adultos, los dioses decidieron que fuera Rómulo el próximo rey, fundando así la ciudad en cuestión.

En sus comienzos, Roma contaba con un sistema político monárquico. Había un magistrado único, el rey, al cual el pueblo confiaba enteramente el poder. También, una serie de asambleas que moderaban la toma de decisiones, en donde un grupo restringido de ciudadanos podía participar en la vida política de forma activa. Únicamente los “patricios” (los más nobles) tenían acceso a los organismos gubernamentales, mientras que los “plebeyos” (el pueblo) eran totalmente excluidos y tenían una relación de sujeción con los primeros. Tiempo después, en el siglo IV a.c, la plebe comenzó a hacer valer sus derechos y a exigir un mayor involucramiento en los asuntos públicos. De esta manera se dio paso a la República, en donde el rey fue sustituido por dos cónsules, y consecuentemente, el pueblo fue capaz de elegir tribunos que los representaran.

Por otro lado, a la par se desataban numerosas confrontaciones con diferentes pueblos en busca de la expansión de territorio. Roma fue aumentando su poderío a gran escala, intentando consolidarse en la península itálica y adueñándose del Mar Mediterráneo, siendo este último el principal vínculo comercial del mundo antiguo. Aquí es donde surge la figura popular de Julio César, combatiente en las guerras más significativas para los romanos. Así, nace el famoso Imperio Romano, terminando con la República e iniciando un tipo de autoridad regida por jefes militares. Fueron estos emperadores quienes ordenaron la construcción del Coliseo, una obra maestra de la arquitectura que es imprescindible visitar en cualquier viaje a Roma. En aquella etapa imperial funcionaba a modo de anfiteatro, en donde se buscaba entretener al público mediante lucha de gladiadores, simulaciones de batallas navales y peleas entre animales salvajes. Actualmente es de los atractivos turísticos más concurridos a nivel mundial y el símbolo más representativo de la ciudad. Su magnitud, estructura e historia generan asombro al contemplarlo.

Además del Coliseo, hay otros sitios emblemas que recomiendan conocer. Ejemplos de estos son: el Foro Romano, sede central para el desarrollo de actividades comerciales, políticas y sociales en la antigüedad; el Vaticano, corazón de la Iglesia Católica; la Fontana di Trevi, fuente barroca más apreciada; y el Panteón, un templo sagrado dedicado a los dioses. Disfrutar de caminatas nocturnas por sus calles, degustar platos italianos típicos en los mejores restaurantes, beber el café más delicioso y recorrer las tiendas comerciales, son otros de los planes posibles en "La Ciudad Eterna".

