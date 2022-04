La vacuna ideal

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡No existe! ¿Se aplicarán la segunda dosis de refuerzo? Se dificulta conseguir refuerzos vacunales, son más difíciles de conseguir. ¿Será de la misma vacuna? ¿Por qué no se utilizan vacunas de una sola dosis?

Lo ideal sería que te apliquen la segunda dosis del mismo biológico. De seguro ignoras cuál vacuna, de qué laboratorio y qué posibilidades de protección te otorga. No te preocupes: a todos les sucede lo mismo. No se utilizan vacunas de una sola dosis por que no corresponden a las que se están comercializando en tu región continental y económica. Según el componente biológico, existe la necesidad de reforzarla.

Como los virus mutan, se necesita reforzarla anualmente. Gracias a la presente pandemia, se hará una costumbre el reforzamiento anual y como si fueran modelos, te aplicarás el modelo 2022 que podrá tener una, dos o tres de las variantes surgidas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Lo más seguro es que no en las tres. Cada laboratorio desarrollará su vacuna para el virus mutado de Inglaterra, Brasil o Sudáfrica. No ajustarán para los casi 8 mil millones de seres humanos.

A mediados de año se lanzará una versión bi o trivalente, que será denominada vacuna bi o tri de mediados de año o será lanzada como la vacuna del año siguiente. Pero para cuando esté disponible, no cubrirá para las nuevas mutaciones que hayan surgido.

Estarás expuesto a estas variantes, si eres susceptible enfermarás y si tu configuración genética no es la adecuada, ¡desaparecerás!

Las vacunas para la viruela, sarampión, polio o las bacterianas como la difteria, tuberculosis, cólera, confieren inmunidad de mayor duración; con lo que sabemos ahora, se duda en decir permanente o para toda la vida. Se aplicarán vacunas como para el paludismo, que proporciona protección parcial para preescolares (RTS,S/ AS01).

Las vacunas actuales no aseguran que evitarán te enfermes. Existe la falsa seguridad de que sí lo evitará. Ahora se refiere que evitarán muertes. Lo hará contra las mutaciones agresivas. Terminó la era en que se pensaba que la salud era permanente gracias a la medicina de patente