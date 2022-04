La verdad-era vacunación

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El martes fue el segundo día de vacunación en Tuxtla. Muchos anotados a última hora, deseando pasar de inmediato y sin respetar la sana distancia.

El personal de salud fue cooperativo, amable, siempre dispuesto a apoyar a los adultos mayores con capacidades diferentes, que tuvieron prioridad en el trato.

Ante la singularidad de ser la primera pandemia informada, existen muchas pre-nociones: las vacunas son agua destilada, no se respetan las listas, existe mal trato, el biológico no está conservado, no son atendidos de inmediato.

En la posibilidad de aclarar: desde temprana hora se hicieron listas, a través de ellas se ingresó a la vacunación, sin complicaciones destructivas. La desconfianza es absoluta, lo que no se observa cuando compras un medicamento de fábrica. Las ámpulas si traían etiqueta y no eran de agua destilada.

En el Tecnológico Regional hubo gran afluencia. Las personas en sillas de ruedas pasaban rápidamente.

El tiempo de espera fue variable: de 5 a 9 horas llegando desde las cuatro de la mañana; por la tarde, el tiempo de espera fue de 20 a 90 minutos. Afortunadamente no ocurrió ningún shock anafiláctico. En la etapa de espera postvacunal, se proporcionó agua embotellada, habían suficientes sillas para sentarse.

En general fue un goce de civilidad. A pesar de las aglomeraciones en la entrada, esperaremos los quince días para descartar contagio.

Felicitación y respeto para el personal de salud.

Fracasaron lo malos augurios imaginado sin controles, con poca experiencia. Anímate, acude a vacunarte, es normal: todos esperan.

Ayer miércoles, se redujo a dos sitios de vacunación porque se agotaron las vacunas, a consecuencia de la masiva respuesta de la población, acorde al comunicado de la Secretaría de Salud de Chiapas. Se vacunó a mayores de 60 años de edad con folio de registro en plataforma, alimentados e hidratados, acompañados. Quienes tardaron más tiempo, son quienes carecían de folio y debían obtenerlo en ese momento.

El enojo de quienes no alcanzaron la vacuna fue mayúsculo. En Caña Hueca se dieron incluso agresiones al personal del operativo de vacunación, pero el biológico se había agotado. Quienes lo dejaron para el último, ya no alcanzaron y no es culpa de los organizadores.

Se anuncia que en próximos días una nueva remesa de vacunas llegará a Tuxtla Gutiérrez y les recomendamos: no lo dejen al final. Las vacunas que la farmacéuticas están vendiendo a México son pocas y se distribuyen en todo el territorio nacional, por lo que es imposible pensar que ajusten para todos, aunque eventualmente toda la población recibirá sus dosis.