Las consecuencias

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Pasaron los festejos de Niños Héroes, Federalización chiapaneca, el Grito y el Desfile de la conmemoración del inicio de la Independencia, el 27 y 28 la consumación de la Independencia como Imperio; fue hasta 1823 que se alcanzó el ser república.

A la gente en Coita se les murió su familia y siguen andando sin tapaboca. Por fortuna no hubo desfile en Chiapas, pero sí: ¡qué rico, tomando trago galán! Tar bolo impedirá que enferme: el alcohol destruye al virus.

¡No evita que lo lleves de un lado para otro!

Y al que enfermaste, cuando te pase la cruda te lo devolverá y estarán tus defensas bajas. ‘¡Ah, entonces me mantendré bolo!’.

Algún día dejarás de estarlo, estarás crudo, desnutrido y sin defensas ¡te llevará! Ni adónde te hagas, además ya no respondes como antes. El virus no viaja: lo transportas.

Ahora, a esperar el repunte de fines de septiembre. A consecuencia que el virus capotea a las defensas corporales, son como fantasmas ante la inmunidad celular y humoral.

En tal espera, Chiapas es tránsito y estadio de migrantes haitianos. Remontémonos a nuestros orígenes como mexicanos: es necesario recordar que Chiapas le convenía a México -como Imperio y República- por su geografía agreste, siendo una barrera para entrar a México.

En la actualidad, el estado sirve como barrera no para México, sino para los Estados Unidos de Norteamérica. Chiapas está invadido por inmigrantes cuando el estado carece de fuentes trabajo para los ciudadanos. El bien se empieza por la propia casa.

¡No hay mañana para prorrogar el ser responsable de tus acciones! Para no destruir la biosfera existente, se debe tomar conciencia que la sobrepoblación de cada país, se debe abordar por la nación y no enviar a sus ciudadanos, no como sobrevivientes, sino buscando como en toda migración su bienestar, sin importar el derecho de los habitantes originarios.

En tal estado, los seres humanos se convierten en masa y son vehículos portadores virales, aderezado a pesar de los muertos familiares, por la carencia de medidas preventivas como defensa ante la pandemia.