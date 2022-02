Laura Bozzo llamó “perra” a Lola Cortés

TVyNovelas

Tremendo encontronazo se vivió este viernes de expulsión en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, luego de que Laura Bozzo ‘bailó’ junto a Carlos Bonavides y le gritó de todo a Lola Cortés.

La pareja sentenciada ‘bailó’ el tema de Gloria Trevi ‘Ábranse, perras’, pero no les gustó a ninguno de los jueces, y mientras recibían sus calificaciones (5, 4 y 1), la peruana se lanzó en gritos contra Lola Cortés.

Pero después, en la expulsión, y luego de que el público salvó a Carlos Bonavides y Laura Bozzo, la conductora salió del set, no sin antes gritarle a Lola: “Ábrete, perra”.

Sin embargo, no le salió el insulto a Bozzo, pues Lola Cortés insistió:

“Entiendo la frustración, lo entiendo, que a mí me griten perra no me duele, amo a los animales, es un halago, porque son los seres más leales que hay en el mundo. Así que a mí no me ofendió. Lo siento”.