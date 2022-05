Lucía Méndez asegura que ella “tronó” a Luis Miguel“

Agencia México

Diario de Chiapas

Lucía Méndez reveló algunos detalles de su relación sentimental con Luis Miguel durante la charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Sin embargo, la cantante aseguró que, pese a que “El Sol” era muy lindo con ella, incluso lo catalogó como buen besador, contó que realmente nunca se permitió sentir mucho por él, por lo que ella fue la que terminó con ese romance.

“Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto, siempre tenía como ese juicio de decir no, eso no está bien, no me puedo enamorar, no debo andar con Luis Miguel, y eso fue lo que me sacó adelante, y conocí a Pedro y dejé a Micky, y del más guapo pasé a una persona que era feo, pero cuando yo vi que era más o menos de mi generación, cuando vi que era su talento, su manera de ser, su madurez, su simpatía, pues lógicamente dejé a Luis Miguel”, explicó la también actriz.

A la pregunta sobre si ella puso fin a esa relación, La Méndez explicó: “Sí, si lo troné… pues cuando tenía 28 años me dijo de todo, cuando me estaba divorciando de Pedro si me citó y me dijo de todo. (No quiso regresar), creo que yo definitivamente lo decepcioné”.

Por otro lado, Lucía aprovechó el encuentro con Rosado para desmentir los rumores que la vinculan sentimentalmente con el futbolista Diego Armando “Maradona”, pues, aunque llegó a sentirse atraída por él, fue justamente su relación con Luis Miguel lo que le impidió pasar más allá de un “coqueteó” con el argentino.

“No, no, no, no llegamos a nada, pero era muy coqueto… a los 26 años estaba muy guapo, él tenía 26, yo 30 […] Maradona muy amable, muy coqueto, yo también medio coquetona… pero yo estaba saliendo con Luis Miguel, entonces dije no, se me va a armar una bronca de aquellas, porque aunque era joven, era muy chavillo, tenía su carácter, entonces dije ‘no se vale’, hubo química, la manita, hubo como que wow, como que sí, pero había demasiada gente, yo tenía nervios de que eso se supiera, entonces realmente no tuvimos nada”, detalló.