Malgastas, ¡Bien! Covid, ¡No existe!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Saturados de noticias banales: Andrea Arranz, española, aparece en las redes diciendo que el Ministerio de Salud español afirma la no confirmación viral, busqué y no hallé la nota en la que basó su comentario.

De ti depende seguir la trama o agregarle combustible a la especulación.

Entonces ¿de qué murieron familiares y amigos esta semana?

¿Qué causó la muerte de 18 médicos chiapanecos entre agosto y septiembre de 2021?

¡Todos cursaron con destrucción pulmonar! ¿Quién cursó con el cuadro y luego cayó en insuficiencia irreversible pulmonar? S i lo niegas ¿de qué morirás si se te desarrolla el cuadro similar y según tú, no es Covid?

Si dudas que exista ¿por qué en cambió no dudas en comprar lo que no podrás liquidar? ¿Por solo pensar si incrementa su costo? Internauta que lo compartiste: ¿cuándo escribirás algo y no enviarás mentiras? En breves palabras: ¡se enferman por ignorancia!

El lamentarse no sirve. El Covid te enfrenta con la brevedad existencial. Sin embargo, se relajan los cuidados, la enfermedad se posesiona, reduciéndote, postrándote, enfrentándote a la incertidumbre de si eres del 80% que sobrevivirá o del escaso margen de muertos.

Aun después de finalizar la enfermedad, se enfrentan daños residuales limitantes. Y la probabilidad de morir en un futuro cercano, por el daño sufrido.

El segundo fin de semana del mes de octubre -en particular el día sábado- se celebra el Día de los Cuidados Paliativos, que rebasan al cuidado de los enfermos terminales por neoplasias malignas. Terminales o insuficientes renales, ese concepto ya fue superado. Los cuidados paliativos empiezan desde que naces. Surge como el pequeño y constante roce productor de una erosión, finalmente una úlcera.

Se puede prever evitando que se magnifique.