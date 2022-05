Maribel Guardia responde

Agencia México

Maribel Guardia no se quedó callada ante el cuestionamiento de la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México luego de que su ahijada, Juliana Figueroa, denunciara que no ha recibido nada de la herencia de su padre, Joan Sebastian, y que incluso no tiene comunicación con sus hermanos.

“No los he visto, y la verdad es que yo no soy Figueroa, me encantaría ayudarlos, de la herencia no sé absolutamente nada, la herencia que yo sepa no se ha repartido todavía, entonces yo creo que deben de hablar con los hermanos que son los que saben”, explicó en primera instancia la costarricense.

A más de 5 años del deceso del “Rey del Jaripeo”, Maribel no entiende por qué siguen con el tema de la herencia si no se ha repartido nada, aunque destacó que hay bienes que Joan heredó en vida.