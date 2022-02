“Mi regalo”, Juan Abarca Cabrera

SAPS Records

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Talento es lo que sobra en el estado de Chiapas, y uno de los cantautores más reconocidos e importantes es Juan Abarca Cabrera, quien se encuentra de estreno con “Mi Regalo”.

Nuevamente, Juan Abarca Cabrera hace alarde de sus letras, música y estilo al cantarle al amor y expresar su sentir en el nuevo sencillo “Mi Regalo”.

“Ya para mañana yo me encuentre ausente, no tengas pendiente en tu corazón, tú eres mi presente, tú eres mi regalo, que Dios me ha mandado como bendición”, esto dicta parte de la letra.

Desde los 16 años aprendió a tocar la guitarra y comenzó a escribir sus primeras canciones, tales como: “Ayer”, “Como Dos Amigos”, “El Administrador”, “El Rama Verde”, “El Ranchero”, “El Silencio”, y ahora presenta “Mi Regalo”.

Actualmente, Juan Abarca Cabrera vive uno de los mejores momentos, por supuesto gracias al apoyo de SAPS Records, quienes han logrado posicionar gran parte de su catálogo musical en importantes plataformas digitales, como Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, distribuyendo su música a lo largo y ancho del país.

Uno de los cantautores más importantes de su estado natal: Chiapas. El amor que tiene por Chiapas lo ha manifestado en varios temas, en los cuales ha puesto el corazón, pero con todo el sabor de este bello estado.

“Mi Regalo” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, por supuesto en estaciones de radio, y no olvides seguir a Juan Abarca Cabrera en sus redes sociales.

Facebook: Juan Abarca Cabrera

Instagram: @juanabarca

Twitter: @JuanAbarcaCabr1